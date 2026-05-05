Arakçi'den Trump'a: ABD'nin planı "Özgürlük Projesi" değil, "Çıkmaz Sokak Pojesi" oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Seyid Abbas Erakçi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda başlatmayı planladığı "Özgürlük Projesi" olarak adlandırılan girişimi hedef alarak, bunun gerçekte bir "çıkmaz sokak projesi" olduğunu söyledi. Erakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler açıkça göstermektedir ki siyasi bir krizin askeri çözümü yoktur" ifadesini kullanarak, Beyaz Saray'ın bölgede ateşle oynamaya devam etmesine karşı net bir uyarıda bulundu.

Erakçi'nin bu sert çıkışı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik tehditlerini giderek artırdığı bir döneme denk geliyor. Trump geçtiğimiz günlerde Fox News'e verdiği röportajda İranlıların Amerikan gemilerine saldırması halinde "yeryüzünden silinecekleri" tehdidinde bulunmuş, ayrıca İran'a ait yedi küçük tekneyi batırdıklarını iddia etmişti. İranlı diplomat ise Trump'ın bu savaş çığırtkanlığına karşı diplomasi dilinden taviz vermedi. Erakçi, Pakistan'ın gayretleri sayesinde müzakerelerin ilerlediğini belirterek, "ABD, kötü niyetliler tarafından yeniden bir bataklığa çekilmemek için dikkatli olmalıdır. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle" diye ekledi.

Bu açıklamalar, Washington'un bölgedeki askeri varlığını artırdığı ve Hürmüz Boğazı'nda "deniz güvenliği" adı altında yeni bir koalisyon oluşturmaya çalıştığı bir süreçte geliyor. Ancak Erakçi'nin "Özgürlük Projesi" tanımlamasını "çıkmaz sokak" olarak nitelemesi, pek çok bağımsız analist tarafından isabetli bulunuyor. Zira ABD'nin bölgede daha önce uyguladığı benzer girişimler -örneğin 2019'daki "Refah Muhafızı" Operasyonu- ne hedefine ulaşabilmiş ne de bölgeye istikrar getirebilmiş; aksine tansiyonu daha da tırmandırmıştı.

Erakçi'nin uyarısındaki "bataklık" vurgusu ise oldukça anlamlı. ABD, Vietnam'dan Afganistan'a, Irak'tan Suriye'ye kadar onlarca askeri müdahalesinde aynı hatayı tekrarladı: Önce "özgürlük" ve "demokrasi" getirme söylemleriyle başlayan operasyonlar, yıllar sonra binlerce asker kaybı ve trilyonlarca dolar harcamayla sonuçsuz bir şekilde terk edildi. Şimdi de Trump yönetimi, İsrail'in baskısıyla aynı tuzağa sürüklenmek üzere. Tel Aviv yönetiminin, İran'ı zayıflatmak için Washington'u askeri bir çatışmaya çekmeye çalıştığı, üst düzey eski Amerikalı yetkililer tarafından daha önce dile getirilmişti. Erakçi'nin "kötü niyetliler" ifadesiyle işaret ettiği de tam olarak bu çevreler.

ABD'nin bu projesi, kendi kamuoyunda da ciddi eleştirilere hedef oluyor. Senato'da Demokratlar, Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'a karşı askeri bir maceraya sürüklenmesinden endişe duyduklarını her fırsatta dile getiriyor. Zira Hürmüz Boğazı'ndaki her kriz, doğrudan ABD'deki benzin fiyatlarına yansıyor. Geçtiğimiz aylarda İran'ın bölgedeki gerilimi artırmasıyla birlikte ABD'de galonu benzin fiyatı 4 doların üzerine çıkmış, bu durum milyonlarca Amerikalı ailenin bütçesini olumsuz etkilemişti. Erakçi'nin "siyasi krizin askeri çözümü yoktur" uyarısı, tam da bu noktada Washington'un göz ardı ettiği temel gerçeği hatırlatıyor: Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin kalbidir ve burada çıkacak herhangi bir askeri çatışmanın bedelini sadece bölge halkı değil, tüm küresel ekonomi, ABD dahil, ödeyecektir.

Trump yönetiminin ise bu uyarıları duymazdan gelmeye devam etmesi, Beyaz Saray'ın dış politikada akıl ve mantıktan çok ideolojik saplantılarla hareket ettiği yorumlarını güçlendiriyor. Erakçi'nin diplomasi çağrısına rağmen, Washington'dan henüz bu çağrıyı karşılayacak olgunlukta bir yanıt gelmiş değil. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı'nın BAE'yi de uyarması, Basra Körfezi'ndeki Arap monarşilerinin de bu potansiyel felakete ortak olmaması gerektiği mesajını veriyor.