İsrail Askeri Araçları Deraa ve Kuneytra Kırsalına Girdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin güneyinde İsrail askeri hareketliliği yeniden tırmandı. Deraa Valisi yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerine ait 8 askeri aracın Deraa’nın batı kırsalındaki Vadiler Bölgesi’ne girdiğini bildirdi. Aynı saatlerde Kuneytra kırsalında da benzer bir askeri hareketlilik yaşandığı rapor edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail askeri araçları Vadiler Bölgesi’ne sabah saatlerinde girdi ve bölgede konuşlandı. Araçların bölgede keşif faaliyeti yürüttüğü ve bazı noktalarda mevzilendikleri belirtiliyor. Deraa Valiliği, durumu yakından takip ettiklerini ve gelişmelerle ilgili merkezi hükümete bilgi aktardıklarını ifade etti.

Kuneytra kırsalında gözlemlenen İsrail askeri hareketliliği ise bölgedeki gerginliği daha da artırdı. Bölge sakinleri, İsrail askeri araçlarının sınır hattı boyunca hareket ettiğini ve bazı tepelere konuşlandığını aktardı. Kuneytra, 1967 yılından bu yana İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’ne komşu konumuyla stratejik öneme sahip.

Suriye resmi makamları, İsrail’in bu hareketlerini egemenlik ihlali olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumu sessiz kalmamaya çağırdı. Şam yönetimi, İsrail’in Suriye topraklarındaki askeri varlığının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, bu eylemlerin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Askeri analistler, İsrail’in Deraa ve Kuneytra bölgelerindeki bu hareketlerinin güvenlik endişeleriyle bağlantılı olabileceğini, ancak bu tür müdahalelerin bölgedeki hassas dengeleri bozma riski taşıdığını ifade ediyor. Son aylarda İsrail’in Suriye içlerine yönelik askeri operasyonlarını artırdığı gözlemleniyor.

Bölgede yaşayan siviller, artan askeri hareketlilik nedeniyle endişelerini dile getirirken, yerel yetkililer halkı sakin olmaya ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmeye çağırdı. Uluslararası gözlemciler, durumun yakından izlendiğini ve tarafların ihtiyatlı davranması gerektiğini vurguluyor.