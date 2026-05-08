Siyonist bakandan yeni skandal: Bana kalsa çoktan ilhak etmiştik

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail sözde "Maliye Bakanı" Bezalel Smotrich, devam eden savaşın İsrail lehine sınırların yeniden çizilmesiyle sonuçlanması gerektiğini savunarak uluslararası hukuku hiçe sayan yayılmacı bir vizyonu gündeme taşıdı.

Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bir revizyonist yaklaşım olarak değerlendirilen bu açıklamalarda Smotrich, mevcut çatışma ortamının "Gazze, Lübnan, Suriye ve tabii ki Batı Şeria'da İsrail devletinin sınırlarının değişmesine" yol açması gerektiğini ileri sürdü.

Katil Netanyahu ile "keskin görüş ayrılıkları" yaşadığını itiraf eden Smotrich, "Eğer bana kalsaydı, bu toprakları çoktan ilhak etmiştik" diyerek sahadaki askeri operasyonlar üzerindeki etkisini vurguladı. Siyonist rejimin uzun yıllardır uyguladığı sömürgeci stratejinin bir yansıması olarak görülen bu tavır, insan hayatını ikinci plana atan bir anlayışı açığa vuruyor:

Smotrich, Filistinli sivillerin maruz kaldığı şiddetin boyutunu önemsemediğini, tek hedefinin toprak gasbı olduğunu "Onları ne kadar öldürdüğümüzü, bombaladığımızı ve vurduğumuzu umursamıyorlar, umursadıkları şey ne kadar topraklarını aldığımız" sözleriyle itiraf etti.

Aşırı sağcı bakanın bu söylemleri, "Büyük İsrail" hayalinin artık açık bir devlet politikasına dönüştüğü şeklinde yorumlandı. İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem, bu sözlerin Gazze'de devam eden soykırımın ve Batı Şeria'daki etnik temizliğin sadece birer parçası olduğunu belirterek, uluslararası toplumun İsrail'i caydırmadaki başarısızlığını eleştirdi.

Sahadaki fiili durum da bu söylemleri doğrular nitelikte. İsrail yönetimi, 1967 sınırlarını fiilen ortadan kaldıran yeni yerleşim planlarını onaylarken, Batı Şeria'da Filistinlilere ait binlerce zeytin ağacını da "devlet arazisi" iddiasıyla keserek ilhak sürecini hızlandırıyor. Oslo Anlaşması ile belirlenen idari sınırları ve uluslararası kararları yok sayan bu hamleler, bağımsız bir Filistin devletinin kurulma ihtimalini sahada tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu noktada Washington yönetiminin tutumu da çelişkilerle dolu. Başkan Donald Trump, İran'la olası bir anlaşmaya vurgu yaparken, İsrail'in bölgedeki saldırgan politikalarına karşı net bir tavır almaktan kaçınıyor. Ancak Trump'ın kendi siyasi tabanında bile İsrail'e verilen desteğin sorgulanmaya başladığı gözlemleniyor: Cumhuriyetçi Parti içindeki izolasyonist "MAGA" hareketi, Gazze'deki insani felaketin görüntülerinin etkisiyle Beyaz Saray'ın Ortadoğu angajmanını sorguluyor. Georgia Temsilcisi Marjorie Taylor Greene'in İsrail'in roket savunma sistemine yapılan fonları kesme çağrısı ve İsrail'in eylemlerini "soykırım" olarak nitelemesi, bu yeni yaklaşımın en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Aşırı sağcı aktivist Laura Loomer'a göre Trump da bu değişimin farkında: "Muhtemelen sahip olacağımız son yanlısı-İsrail başkanı olacaksın" sözlerine Trump'ın "Haklısın" yanıtını verdiği iddia ediliyor.

Smotrich'in harita değiştirme hevesi, tarihsel olarak da büyük güçlerin emperyalist genişleme girişimlerini akla getiriyor. Geçmişteki sömürgeci paylaşımlar gibi, bugün de ateş ve kanla çizilmeye çalışılan bu yeni sınırların, Orta Doğu'ya kalıcı barış getirmesi mümkün görünmüyor; aksine yeni çatışma tohumları ektiği konusunda yaygın bir görüş birliği bulunuyor.