ABD Başkanı’nın İran iddiaları: Kanıt yok, tehdit var

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, Washington Anıtı yakınındaki bir süs havuzunda devam eden yenileme çalışmalarını inceledikten sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tahran yönetimiyle ilgili hem askeri hem diplomatik iddiaları art arda sıraladı. Trump’ın sözleri, Beyaz Saray’ın Ortadoğu’daki izlediği yol haritasına dair kafa karışıklığını da gözler önüne serdi: Bir yandan İran’a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlendiğini doğrularken, diğer yandan müzakerelerin sürdüğünü öne sürdü. Bu ikili tutum, bölge uzmanlarınca “tehdit ve pazarlığı aynı anda yürütme taktiği” olarak yorumlandı.

Trump, bir gazetecinin “İran’la anlaşma yakın mı?” sorusuna, “Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum” yanıtını verdi. Ardından Tahran’a yönelik bir ültimatom savurdu: “Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur. Eğer imzalanmazsa, çok acı çekecekler.” Bu ifadeleriyle Trump, müzakere masasında askeri şiddeti bir baskı aracı olarak kullandığını dolaylı biçimde kabul etmiş oldu. Ancak bu tür tehditlerin geçmişte de işe yaramadığı, ABD’nin Irak, Afganistan ve Libya’daki “rejim değişikliği” operasyonlarının geri teptiği tarihsel bir gerçek olarak kayıtlarda duruyor.

“Onlar bize ateş ediyordu, biz de karşılık verdik” iddiası

Trump, Hürmüz Boğazı’ndan geçen iki ABD destroyerine İran tarafından saldırı düzenlendiğini iddia etti. “Onlar bize ateş ediyordu, biz de onlara karşılık verdik” ifadesini kullanan Trump’ın bu iddiasına, destroyerlerin herhangi bir hasar almadığı yönündeki açıklaması da eşlik etti. Başkan, saldırıya dair bağımsız olarak doğrulanabilir tek bir kanıt sunmadı. Savunma yetkililerinden de konuyu teyit eden ya da açıklığa kavuşturan bir açıklama gelmedi. Bu durum, Trump yönetiminin daha önce de kamuoyunu savaşa hazırlamak için benzer yöntemlere başvurduğunu hatırlattı. 2019’da İran’ın Suudi petrol tesislerine saldırdığı yönündeki iddiaların ardından da somut bir delil gösterilemediği gibi, bugün de aynı örüntünün tekrarlandığı gözlemleniyor.

Trump ayrıca, İran’la ilgili temel beklentisinin “İran’ın nükleer silaha sahip olmaması” olduğunu savundu. “Onlara nükleer silaha sahip olma hakkı vermeyeceğiz, bunun şansı sıfır ve onlar da bunu biliyorlar ve kabul ettiler” diyen Trump, İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu teslim edeceğini düşündüğünü de öne sürdü. Ancak Tahran yönetiminden bu iddiayı doğrulayan herhangi bir açıklama gelmedi. Eleştirmenler, ABD’nin kendi nükleer başlıklarıyla dünyanın en büyük cephaneliğine sahipken, başka bir ülkenin caydırıcılık arayışını “sıfır tolerans”la engellemeye çalışmasının ikiyüzlülük olduğunu belirtiyor.

“Özgürlük Projesi”nden geri çekilme: 36 saatte u dönüşü

Trump’ın açıklamalarının en dikkat çekici kısmı, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin geçişine yönelik başlatılan “Özgürlük Projesi”nin neden sadece 36 saat sonra durdurulduğuna dair verdiği bilgiler oldu. Trump, bu süreçte Pakistan’ın kendilerine “müzakereler devam ederken bu tür bir operasyonun fayda getirmeyeceğini” ilettiğini anlattı. “Mareşal (Asım Munir) ve Başbakan (Şahbaz Şerif) bizden bunu yapmamamızı istediler. Gerekirse bunu yapmaya geri döneriz” diyen Trump, aslında Washington’ın bölgedeki en önemli güç gösterisi girişiminden bir müttefikin baskısıyla geri adım attığını itiraf etmiş oldu.

Bu geri çekilme, ABD’nin “liderlik” ve “özgürlük” söylemleriyle ne denli çeliştiği açısından manidar bulundu. Pazartesi günü büyük bir gövde gösterisiyle duyurulan operasyon, aynı hafta perşembeye girilmeden rafa kaldırıldı. Pakistan gibi bir ülkenin “dur” demesiyle Beyaz Saray’ın rotasını değiştirmesi, ABD’nin Ortadoğu’daki caydırıcılık iddiasını zedelerken, Trump’ın “gerekirse döneriz” tehdidi ise inandırıcılığını yitirmiş görünüyor. Zira bölge analistlerine göre, 36 saatte geri adım atan bir operasyonun “yeniden başlatılması” diplomatik olarak neredeyse imkânsız.

Trump’ın savaş yanlısı tutumuna ABD içinden büyüyen muhalefet

Trump’ın İran’a yönelik tehdit dolu diline ve İsrail’e koşulsuz desteğine ABD içinde de artan bir muhalefet bulunuyor. Özellikle Cumhuriyetçi Parti içindeki izolasyonist “MAGA” kanadı, Gazze’deki insani felaketin ardından Beyaz Saray’ın Ortadoğu’daki sınırsız angajmanını sorgulamaya başladı. Georgia Temsilcisi Marjorie Taylor Greene’in İsrail’e yapılan askeri yardımların kesilmesi çağrısı ve İsrail’in eylemlerini “soykırım” olarak nitelemesi, bu yeni iç muhalefetin en çarpıcı örnekleri arasında gösteriliyor. Aşırı sağcı aktivist Laura Loomer’ın Trump’a “Muhtemelen sahip olacağımız son yanlısı-İsrail başkanı olacaksın” sözlerine Trump’ın “Haklısın” yanıtı verdiği iddiası, Beyaz Saray’ın geleneksel müttefiki İsrail karşısında bile giderek yalnızlaştığına işaret ediyor.

Trump, tüm bu çelişkilere ve geri adımlara rağmen “anlaşmaya çok yakın” algısını canlı tutmaya çalıştı. Ancak daha önce de 2018’de tek taraflı olarak çekildiği nükleer anlaşmadan sonra Tahran’la müzakereleri başlatmak için gösterdiği çabaların bir sonuç vermediği hatırlandı. İran Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, “Tehdit dilinin müzakere diliyle yan yana gelemeyeceğini” vurgulamıştı. Trump’ın bu son çıkışına Tahran’dan henüz resmi bir yanıt gelmezken, bölgede tansiyonun düşmediği ve Hürmüz’deki askeri hareketliliğin sürdüğü bildiriliyor.