İran’dan Petrol Tankerine Operasyon

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Orta Doğu’da enerji hatları üzerindeki gerilim tırmanıyor. İran Deniz Kuvvetleri, ülkenin petrol ihracatını sabote ettiği iddiasıyla “Ocean Koi” isimli petrol tankerine operasyon düzenleyerek gemiyi ele geçirdi.

Bölgesel suların en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, bugün bir kez daha askeri bir operasyona sahne oldu. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen Tesnim Haber Ajansı, İran deniz komandolarının düzenlediği operasyonla petrol tankerinin kontrol altına alındığını duyurdu.

Operasyonun Gerekçesi: “Petrol İhracatına Saldırı”

İran makamlarından yapılan ilk açıklamalara göre operasyon, “Ocean Koi” isimli geminin İran’ın stratejik petrol ihracatını hedef alan faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla gerçekleştirildi.

İran deniz komandolarının gemiye helikopter veya hızlı botlarla baskın düzenleyerek personeli etkisiz hale getirdiği ve geminin rotasını İran karasularına çevirdiği ifade ediliyor.

Operasyonun kesin koordinatları, geminin hangi ülke bayrağını taşıdığı ve mülkiyet bilgilerine dair henüz resmi bir detay paylaşılmadı.

Perde Arkasında “Ateşkes İhlali” İddiası

Dünya Gazetesi’nin haberine göre tankere el konulması olayının, bölgede tansiyonun zaten yüksek olduğu bir sabahın ardından gelmesi dikkat çekti.

İran Silahlı Kuvvetleri Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD ordusunun yürürlükteki ateşkesi ihlal ederek İran’a ait bir petrol tankerini vurduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun İran bağlantılı iki noktaya hava saldırısı düzenlediğini teyit ederken; askeri müdahalelere rağmen Tahran yönetimiyle diplomatik görüşme kanallarının açık olduğunu savundu.

Enerji Piyasaları Teyakkuza Geçti

Hürmüz Boğazı’nda bir tankere el konulması haberi, küresel enerji piyasalarında ve deniz taşımacılığı sektöründe endişeyle karşılandı. Bölgedeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki oynaklık ve deniz sigorta maliyetlerindeki olası yükselişler yakından takip ediliyor.