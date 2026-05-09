Güney Lübnan’da Yıpratma Savaşı Derinleşiyor: İsrail Ordusu Sınır Hattında Zorlanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail ile Hizbullah arasında Güney Lübnan’da aylardır süren düşük yoğunluklu çatışmalar giderek daha karmaşık bir askeri tabloya dönüşüyor. Sahadaki gelişmeler, Hizbullah’ın yürüttüğü yıpratma stratejisinin İsrail ordusunun operasyonel planlamasını zorladığını ve sınır hattındaki askeri hareketliliği önemli ölçüde etkilediğini gösteriyor.

Sınır hattı boyunca gerçekleştirilen füze, roket ve insansız hava aracı saldırıları, İsrail’in kuzeydeki askeri üsleri ve gözetleme noktalarını hedef alıyor. Bu saldırıların, İsrail ordusunun savunma ve lojistik düzenini zorlayan bir baskı oluşturduğu belirtiliyor. Bölgedeki askeri kaynaklar, son haftalarda sınır hattında yaşanan kayıpların ve altyapı hasarının dikkat çekici biçimde arttığını ifade ediyor.

Uzmanlara göre Hizbullah’ın benimsediği “yıpratma savaşı” modeli, doğrudan geniş çaplı bir cephe savaşına girmek yerine İsrail ordusunun hareket kabiliyetini sınırlamayı ve uzun vadede maliyetini artırmayı hedefliyor. Bu strateji kapsamında sınır boyunca küçük ama sürekli saldırılar düzenlenerek İsrail’in askeri kaynaklarını dağıtmak amaçlanıyor.

Bölgedeki gerilim yalnızca iki taraf arasında kalmıyor. Güney Lübnan’daki çatışmaların yoğunlaşması, Orta Doğu’daki daha geniş güvenlik dengelerini de etkileyebilecek bir potansiyel taşıyor. Uluslararası gözlemciler, sınır hattındaki her yeni saldırının bölgesel bir tırmanma riskini artırdığına dikkat çekiyor.

Sahadaki gelişmeler, İsrail-Lübnan sınırının giderek daha kırılgan bir güvenlik hattına dönüştüğünü ve tarafların askeri hamlelerinin bölgesel dengeler açısından yakından izlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.