Trump, İran ile Üç Aşamalı Geçici Anlaşma Peşinde: Çin Zirvesi Öncesi Kritik Hamle

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Çin zirvesi öncesinde ABD’nin İran cephesinde yumuşama sinyalleri vermesi, Washington’ın çok cepheli dış politika krizlerini yönetme stratejisinde yeni bir döneme işaret ediyor. Uzmanlar, Trump’ın aynı anda hem Pekin hem de Tahran ile gerginlik yaşamanın iç siyasette maliyetli olacağını hesapladığını belirtiyor.

Üç aşamalı formülün detayları henüz netleşmese de, anlaşmanın geçici nitelikte olması ve nükleer program konusunda sınırlı tavizler içermesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklar, ilk aşamada karşılıklı güven tesisi, ikinci aşamada ekonomik yaptırımlarda kısmi gevşeme ve üçüncü aşamada nükleer denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi üzerinde çalışıldığını aktarıyor.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Başkan Trump, Amerika’nın ulusal çıkarlarını korurken diplomatik kanalları açık tutma konusunda kararlıdır” ifadeleri kullanıldı. Ancak Cumhuriyetçi Parti’nin muhafazakar kanadından gelen tepkiler, anlaşmanın Kongre’de zorlu bir süreç geçirebileceğine işaret ediyor.

Uluslararası ilişkiler uzmanları, bu hamlenin Trump’ın “öncelik sıralaması” stratejisinin bir parçası olduğunu ve Çin ile ticaret ve teknoloji alanındaki rekabete odaklanmak için İran dosyasını geçici olarak stabilize etmeyi hedeflediğini değerlendiriyor.