Bahreyn’de Şii Din Adamlarına Yönelik Büyük Operasyon: Onlarca Gözaltı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bahreyn güvenlik güçleri, önceki gün başkent Manama ve çevre bölgelerde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek çok sayıda Şii din adamını gözaltına aldı. Yetkililerin henüz resmi bir açıklama yapmadığı operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin sayısı ve yöneltilen suçlamalar netlik kazanmadı.

Tanık ifadelerine göre güvenlik güçleri, sabahın erken saatlerinde çeşitli mahallelerdeki konutlara ve dini mekânlara baskın düzenleyerek din adamlarını zorla gözaltına aldı. Bazı ailelerin, yakınlarının nerede tutulduğuna dair bilgiye ulaşamadığı bildirildi.

İnsan hakları kuruluşları, operasyonları sert bir dille kınadı. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, Bahreyn’i gözaltıların gerekçesini kamuoyuyla paylaşmaya ve tutuklananların hukuki haklarını güvence altına almaya davet etti.

Bahreyn, 2011’deki Arap Baharı sürecinde Şii çoğunluğun yönetimde daha fazla temsil talebini bastırmasının ardından uluslararası insan hakları kuruluşlarının sürekli eleştiri hedefi haline geldi. Sünni yönetim altındaki ülkede Şii nüfusun oranı yüzde altmışı aşıyor.

Bölge uzmanları, son operasyonun İran ile Körfez ülkeleri arasındaki tırmanan gerilimin gölgesinde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bahreyn hükümetinin dini figürler üzerindeki baskıyı artırması, ülkedeki iç siyasi kırılganlıkları derinleştirebilir.