İran, Hürmüz Boğazı’nda Yeni Kurum Kurdu: Seyrüsefer Kontrolü Güçlendiriliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer faaliyetlerini koordine etmek üzere "Hürmüz Boğazı Seyrüsefer Düzenleme Kurumu"nu resmen faaliyete geçirdi. Tahran yönetimi, kurumun amacının deniz trafiği güvenliğini artırmak ve çevresel riskleri azaltmak olduğunu açıkladı.

Yetkililer, yeni kurumun gemi trafiğini izleme, acil durum müdahale protokolleri oluşturma ve uluslararası denizcilik standartlarına uyumu sağlama görevlerini üstleneceğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Deniz Gücü ile koordineli çalışacak olan kurum, boğazdan geçen ticari gemilere teknik destek ve rehberlik hizmeti sunacak.

Ancak uluslararası denizcilik uzmanları, İran’ın bu hamlesinin sadece teknik bir düzenleme olmadığına dikkat çekiyor. Hürmüz Boğazı, dünya petrol sevkiyatının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği kritik bir su yolu olarak küresel enerji güvenliğinin can damarı konumunda.

ABD Beşinci Filosu sözcüsü, gelişmeyi yakından takip ettiklerini ve uluslararası sularda serbest geçiş hakkının korunması gerektiğini vurguladı. Körfez ülkeleri ise henüz resmi bir tepki vermedi, ancak diplomatik kaynaklara göre konu Körfez İşbirliği Konseyi’nin gündemine alınacak.

Denizcilik hukuku uzmanları, Hürmüz Boğazı’nın uluslararası geçiş hakkına tabi bir su yolu olduğunu ve tek taraflı düzenlemelerin uluslararası hukuka uygunluğunun tartışmalı olduğunu ifade ediyor. İran’ın bu adımının, bölgedeki askeri ve diplomatik gerilimin arttığı bir dönemde atılması, güvenlik analistlerini endişelendiriyor.