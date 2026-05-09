ABD-İsrail Baskısı Sonuç Vermiyor: İran ve Lübnan Hattında Tıkanma Derinleşiyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İsrail’in son aylarda İran ve Lübnan hattında yürüttüğü yoğun askeri ve diplomatik baskı kampanyası, beklenen sonuçları vermekte başarısız oldu. Bölge uzmanları, sürecin tıkanmış bir gerilim döngüsüne dönüştüğünü ve tarafların karşılıklı taleplerinde ısrar ederken sahada ve müzakerelerde belirgin bir çıkış yolunun görünmediğini ifade ediyor.

Washington yönetimi, İran’ın nükleer programını sınırlandırmak ve bölgesel nüfuzunu kırmak amacıyla ekonomik yaptırımları artırırken, Tel Aviv ise Lübnan’daki Hizbullah varlığına yönelik askeri operasyonları sürdürüyor. Ancak bu hamlelerin hiçbiri Tahran’ı veya Hizbullah’ı geri adım atmaya ikna edemedi.

Diplomatik kaynaklara göre, ABD’nin İran ile dolaylı görüşme kanalları sonuç vermezken, İsrail’in Lübnan sınırındaki askeri hareketliliği de bölgesel istikrarı sağlamaktan uzak. Hizbullah, İsrail’e yönelik sınır ötesi operasyonlarını sürdürürken, İran nükleer zenginleştirme faaliyetlerini hızlandırdı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) yetkilileri, İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 60’a çıkardığını ve silah yapımına yaklaştığını kaydetti. Tahran yönetimi ise bu adımların ABD yaptırımlarına karşı meşru bir tepki olduğunu savunuyor.

Lübnan cephesinde ise İsrail’in Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırıları, sivillerin de zarar gördüğü çatışmalara dönüştü. Birleşmiş Milletler Geçici Gücü (UNIFIL), sınır bölgesindeki gerginliğin kontrol edilemez boyutlara ulaşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bölge analistleri, ABD ve İsrail’in askeri üstünlüğüne rağmen siyasi hedeflerine ulaşamadığını, İran ve Hizbullah’ın ise direniş stratejisiyle baskıyı absorbe ettiğini belirtiyor. Tarafların karşılıklı taleplerinde ısrar etmesi, kısa vadede diplomatik bir çözümün mümkün görünmediğine işaret ediyor.

Uzmanlar, mevcut tıkanıklığın bölgesel istikrarsızlığı derinleştirdiğini ve kontrolsüz bir tırmanma riskini artırdığını vurguluyor. Uluslararası toplumun arabuluculuk girişimleri ise şu ana kadar etkisiz kaldı.