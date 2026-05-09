Eski Pentagon Sözcüsü Kirby’den Çarpıcı İtiraf: “ABD Ordusu’nda Subaylar Konuşmaktan Korkuyor”

9 Mayıs 2026 - 15:59
News ID: 1811890
Washington - Eski Pentagon sözcüsü John Kirby, ABD Silahlı Kuvvetleri’nde derin bir yönetim krizinin yaşandığını kamuoyuyla paylaştı. Kirby, ordunun üst kademelerinde görev yapan subayların görüşlerini özgürce ifade etmekten çekindiklerini, kurumun ciddi bir baskı ve susturma atmosferine sürüklendiğini açıkladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Biden yönetimi döneminde Pentagon sözcülüğü görevini yürüten John Kirby, ABD ordusunda yaşandığını öne sürdüğü yönetim krizine ilişkin dikkat çekici açıklamalar yaptı. Kirby, subayların üst komuta ve sivil yönetime yönelik eleştirilerini dile getirmekten açıkça korktuğunu belirterek bu durumun kurumsal sağlık açısından tehlikeli bir eşiğe gelindiğine işaret ettiğini vurguladı.

Kirby’nin açıklamaları, Trump yönetiminin Savunma Bakanlığı’nda gerçekleştirdiği kapsamlı kadro değişikliklerinin ve üst düzey komutanların görevden alınmasının ardından gündeme geldi. Eleştirmenler, söz konusu değişikliklerin ordunun kurumsal bağımsızlığını zedelediğini ve askeri hiyerarşi içinde siyasi baskının arttığını savunuyor.

Eski sözcü, “Bir kurumda insanlar doğruyu söylemekten korkuyorsa, o kurumun sağlıklı işlediğini söyleyemezsiniz” dedi. Kirby, bu tablonun yalnızca bireysel kariyer kaygılarından değil, sistemik bir baskı ortamından kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

Savunma analistleri, ABD ordusunda sivil denetim ile kurumsal özerklik arasındaki dengenin giderek bozulduğunu ve bu durumun operasyonel karar alma süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Bazı eski askeri yetkililer de benzer kaygılarını daha önce kamuoyuyla paylaşmıştı.

Pentagon, Kirby’nin açıklamalarına henüz resmi bir yanıt vermedi. Kongre’deki muhalefet partisi temsilcileri ise konunun meclis denetim komisyonlarında ele alınması gerektiğini talep etti.

