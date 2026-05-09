İsrail’in Güney Lübnan’a Yoğun Saldırıları Ateşkesi Fiilen Bitirdi: Sivil Savunma Görevlileri Hedefte

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) güney Lübnan’daki yerleşim bölgelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırması, ABD ve Fransa’nın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes sürecini ciddi şekilde tehdit ediyor. Özellikle sivil savunma görevlilerinin ve yerleşim merkezlerinin doğrudan hedef alınması, ateşkes şartlarının açıkça ihlal edildiği yönündeki uluslararası eleştirileri artırdı.

Lübnan Sivil Savunma Teşkilatı, son 48 saat içinde güney bölgelerde görev yapan en az 12 personelinin İsrail hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı. Teşkilat yetkilileri, ambulans ve itfaiye ekiplerinin bile güvenli çalışamadığını, kurtarma operasyonlarının sürekli kesintiye uğradığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL), bölgede ateşkes ihlallerinin “kabul edilemez boyutlara” ulaştığını kaydetti. BM yetkilileri, sivil altyapıya yönelik saldırıların uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiğini vurgulayarak tarafları derhal kısıtlamaya çağırdı.

İsrail yönetimi ise operasyonların “Hizbullah’ın askeri altyapısını hedef aldığını” savunarak saldırıları meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak bölgeden gelen görüntüler ve tanık ifadeleri, sivil yerleşim alanlarının yoğun bombardıman altında olduğunu gösteriyor.

Lübnan hükümeti, İsrail’in “sistematik ateşkes ihlalleri” nedeniyle uluslararası toplumu acil müdahaleye çağırdı. ABD Dışişleri Bakanlığı, durumu “endişeyle izlediklerini” açıklarken, Fransa ise tarafları ateşkes şartlarına dönmeye davet etti.

Bölgesel gözlemciler, ateşkesin fiilen çökmüş olduğunu ve yeni bir kapsamlı çatışma riskinin her geçen gün arttığını belirtiyor. Güney Lübnan’da on binlerce sivil, evlerini terk etmek zorunda kalırken, insani yardım koridorlarının açılması da saldırılar nedeniyle engellenmiş durumda.