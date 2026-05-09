Pentagon UFO Dosyalarını Açıyor: Trump’ın Talimatıyla Onlarca Yıllık Sır Perdesi Aralanıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Başkan Donald Trump’ın imzaladığı gizlilik kaldırma kararnamesinin ardından harekete geçerek “tanımlanamayan hava fenomenleri” (UAP) ve UFO’larla ilgili gizli devlet belgelerini kamuoyuna açmaya başladı. Bakanlık yetkililerinin yaptığı açıklamada, söz konusu belgelerin onlarca yıl boyunca “ulusal güvenlik” gerekçesiyle kamuoyundan gizlendiği belirtildi.

Pentagon’un açıkladığı ilk belge setinin, 1940’lardan günümüze uzanan bir zaman dilimini kapsadığı ve askeri pilotların karşılaştığı açıklanamayan hava olaylarına ilişkin raporları içerdiği öğrenildi. Belgelerde, radar sistemlerinin tespit ettiği ancak bilinen hiçbir uçak veya insansız hava aracıyla eşleşmeyen nesnelere dair ayrıntılı tanımlamalara yer verildiği ifade edildi.

Trump, daha önce Kennedy suikastı ve Martin Luther King davalarına ilişkin gizli belgelerin de kamuoyuna açılması talimatını vermişti. UFO dosyalarının açılması kararı, bu sürecin bir devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

Kongre’deki bazı üyeler, açıklamaları “tarihi bir şeffaflık adımı” olarak nitelendirirken, eski istihbarat yetkilileri belgelerin tamamının kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı konusunda şüpheci yaklaşımını koruyor. Eski bir CIA analisti, “Gerçekten hassas bilgilerin hâlâ gizli tutulacağını düşünüyorum; kamuoyuna açılanlar buzdağının görünen kısmı olabilir” dedi.

Uzay araştırmacıları ve bağımsız gözlemciler ise belgeleri titizlikle incelemeye başladı. İlk değerlendirmelere göre bazı raporlar, daha önce kamuoyuna sızan bilgileri doğrular nitelikte; ancak bir kısmı tamamen yeni ve şaşırtıcı veriler içeriyor.

Pentagon, belge açıklama sürecinin önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini ve toplamda binlerce sayfanın kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını duyurdu.