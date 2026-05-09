Dolar Çöküşü ABD Tüketicisini Vurdu: İthal Ürünlerde Fiyat Şoku Başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD dolarının son aylarda küresel para birimleri karşısında yaşadığı yaklaşık yüzde 10’luk değer kaybı, Amerikan tüketicilerinin günlük alışverişlerine doğrudan yansımaya başladı. Euro, yen, yuan ve sterlin karşısında zayıflayan dolar, ithal ürünlerin maliyetlerini hızla yükseltirken, perakende sektöründe fiyat artışları kaçınılmaz hale geldi.

ABD İstatistik Kurumu’nun (Bureau of Labor Statistics) verilerine göre, ithal ürün fiyat endeksinde son çeyrekte yüzde 7,2’lik artış kaydedildi. Özellikle elektronik cihazlar, otomotiv yedek parçaları, tekstil ürünleri ve bazı gıda maddelerinde fiyat artışları dikkat çekiyor.

Perakende zincirlerinden yapılan açıklamalarda, tedarikçilerin döviz kurundaki değişimi fiyatlara yansıtmaya başladığı belirtildi. Büyük elektronik perakendecilerinden birinin yöneticisi, “Asya’dan gelen ürünlerde maliyet artışı yüzde 8 ile 12 arasında değişiyor. Bunu tüketiciye yansıtmamak mümkün değil” dedi.

Ekonomistler, doların değer kaybının birkaç temel nedeni olduğunu vurguluyor: Trump yönetiminin uyguladığı geniş çaplı gümrük tarifeleri sonrası ticaret ortaklarının misilleme adımları, federal bütçe açığının genişlemesi ve küresel yatırımcıların ABD varlıklarına olan güveninin azalması başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

Federal Rezerv yetkilileri henüz doların zayıflamasına ilişkin doğrudan bir açıklama yapmadı, ancak piyasa analistleri merkez bankasının enflasyonist baskıyı kontrol altında tutmak için faiz politikasını gözden geçirebileceğini öngörüyor.

Tüketici hakları savunucuları ise durumun orta ve düşük gelirli aileleri orantısız şekilde etkilediğini belirterek, hükümetin acil önlemler alması gerektiğini ifade etti. Ulusal Tüketici Birliği sözcüsü, “Dolar zayıfladıkça alım gücümüz eriyor. Özellikle temel ihtiyaç maddelerinde yaşanan artışlar, milyonlarca aileyi zorluyor” diye konuştu.

Uzmanlar, doların değer kaybının devam etmesi halinde ABD ekonomisinde enflasyonist sarmalın yeniden hızlanabileceği ve Federal Rezerv’in sıkı para politikasına geri dönmek zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor.