İran’ın İsrail İçindeki Casusluk Ağı Genişliyor: Şin Bet 18 Ayda 20’den Fazla Soruşturma Açtı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ve İsrail polisinin son 18 ayda İran kaynaklı casusluk faaliyetlerine yönelik 20’den fazla soruşturma başlattığı öğrenildi. Soruşturmaların kapsamı ve şüpheli sayısı, İran’ın İsrail içindeki istihbarat ağını sistematik biçimde genişlettiğine dair ciddi endişelere yol açıyor.

Edinilen bilgilere göre İran istihbaratı, ajan devşirme süreçlerinde geleneksel yöntemlerin yanı sıra sosyal medya platformları ve şifreli mesajlaşma uygulamalarını yoğun biçimde kullanıyor. Hedef kitlesi ağırlıklı olarak ekonomik sıkıntı içindeki bireyler, suç örgütleriyle bağlantılı kişiler ve İsrail’deki Arap vatandaşlarından oluşuyor. Bazı vakalarda ise yurt dışında tuzağa düşürülen İsrail vatandaşlarının para veya tehdit yoluyla işbirliğine zorlandığı ileri sürülüyor.

Şin Bet’in kamuoyuyla paylaştığı sınırlı bilgilerde, devşirilen ajanların bir bölümünün askeri tesislerin yakınında gözetleme, kritik altyapıya yönelik sabotaj hazırlığı ve üst düzey isimlere suikast planlaması gibi görevler üstlendiği belirtildi. Geçtiğimiz aylarda kamuoyuna yansıyan bazı davalarda sanıkların İran adına eski güvenlik yetkililerini ve iş insanlarını hedef aldığı ortaya çıktı.

İsrail yetkilileri, soruşturmaların büyük bölümünün hâlâ gizlilik kapsamında sürdüğünü vurgularken, güvenlik analistleri bu tablonun 7 Ekim 2023 saldırısının ardından İran’ın İsrail’e yönelik hibrit savaş stratejisini derinleştirdiğinin somut göstergesi olduğunu değerlendiriyor.

Eski Şin Bet yetkilisi ve güvenlik analisti Ronen Bergman, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “İran, doğrudan askeri çatışma yerine İsrail’i içten çökertmeye odaklanıyor. Bu soruşturmaların sayısı ve çeşitliliği, tehdidin boyutunu açıkça ortaya koyuyor” dedi.

İsrail hükümeti, artan casusluk tehdidine karşı siber istihbarat kapasitesini artırma ve sınır ötesi operasyonları yoğunlaştırma kararı aldı. Knesset Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi’nin konuyu kapalı oturumda ele alacağı öğrenildi.

Öte yandan İran, İsrail’deki casusluk faaliyetlerine ilişkin tüm iddiaları reddederek söz konusu açıklamaları “iç kamuoyunu manipüle etmeye yönelik propaganda” olarak nitelendirdi.