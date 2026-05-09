İsrail Medyası Uyardı: İran Cepheleri Birleştirdi, Kuzeyden Geniş Çatışma Riski Yükseliyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail’in önde gelen medya organları, İran’ın son dönemde bölgesel vekil güçlerini daha etkili bir şekilde koordine ederek “birleşik cephe” stratejisini hayata geçirdiğini ve bunun özellikle kuzey sınırında ciddi bir güvenlik tehdidi yarattığını bildirdi.

Haaretz, Yedioth Ahronoth ve Times of Israel gibi yayın organlarında yer alan analizler, İran’ın Lübnan’daki Hizbullah, Suriye’deki Şii milisler ve Irak merkezli silahlı grupları tek bir operasyonel çerçeve altında toplamayı başardığını vurguluyor. Bu durum, İsrail güvenlik kurumlarının uzun süredir endişeyle izlediği “cepheler arası senkronizasyon” senaryosunun gerçekleşmekte olduğuna işaret ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Hizbullah’ın Güney Lübnan’da konuşlandırdığı gelişmiş füze sistemleri, İran destekli Suriyeli grupların Golan Tepeleri yakınındaki faaliyetleri ve Irak’tan gelen İHA tehdidinin eşzamanlı olarak yoğunlaştığı belirtiliyor.

Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü’nden güvenlik analisti Prof. Eyal Zisser, “İran artık tek bir cepheyi değil, birbirine bağlı çoklu cepheleri aynı anda harekete geçirebilecek kapasiteye ulaştı. Bu, İsrail’in savunma doktrininde yeni bir tehdit seviyesi anlamına geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail medyasında yer alan raporlar, özellikle Lübnan sınırındaki gerginliğin son haftalarda tırmandığını ve karşılıklı sınır ihlallerinin sıklaştığını kaydediyor. Hizbullah’ın İsrail’e yönelik sınırlı roket saldırıları düzenlemesi ve IDF’nin buna misilleme operasyonlarıyla yanıt vermesi, bölgede kırılgan dengenin bozulma riskini artırıyor.

Ayrıca İran’ın nükleer programındaki ilerleme ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırması, İsrail kamuoyunda “çok cepheli savaş” senaryosuna yönelik endişeleri derinleştiriyor. Başbakan Benjamin Netanyahu hükümeti, İran tehdidine karşı caydırıcılığı güçlendirmek için ABD ile askeri iş birliğini yoğunlaştırma çağrısında bulunuyor.

Uluslararası gözlemciler, İsrail-İran arasındaki gölge savaşın artık daha görünür ve riskli bir aşamaya evrildiğini, bölgesel bir çatışmanın önlenmesi için acil diplomatik müdahalelere ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor.

Washington yönetimi, İsrail’in meşru savunma hakkını desteklediğini yinelemekle birlikte, tüm tarafları ihtiyatlı davranmaya ve gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaya çağırdı. Ancak İsrail medyasındaki hakim görüş, İran’ın stratejik kazanımlarının geri döndürülmesinin artık çok daha zor olduğu yönünde.