ABD’den İran’ın Silah Tedarik Ağına Kapsamlı Yaptırım: Çin ve Hong Kong Bağlantılı Şirketler Hedefte

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran’ın insansız hava aracı ve füze programlarına destek sağladığı iddia edilen geniş bir tedarik ağını hedef alan yeni yaptırım paketini açıkladı. Listede Çin anakarası ve Hong Kong’da faaliyet gösteren şirketler öne çıkarken, Orta Doğu ve Avrupa merkezli aracı kuruluşlar da kapsama alındı.

Hazine Bakanlığı açıklamasında, yaptırım uygulanan yapıların İran’ın Şahid-136 ve Şahid-238 gibi modelleriyle özdeşleşen kamikaze İHA’ları için kritik elektronik bileşenler, mikro devre ve navigasyon sistemleri temin ettiği ileri sürüldü. Aynı ağın İran’ın orta menzilli balistik füze programına da lojistik ve finansal destek sağladığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, söz konusu tedarik zincirinin Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında kullanılan İran yapımı İHA’ların üretimine de dolaylı katkı sağladığı vurgulandı. Bu bağlantı, yaptırımların yalnızca Orta Doğu güvenliğiyle değil, Avrupa’daki çatışma dinamikleriyle de doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, yaptırım kararına ilişkin ilk açıklamasında ABD’nin “tek taraflı yaptırım politikasını” kınadı ve söz konusu şirketlerin yasadışı herhangi bir faaliyette bulunmadığını savundu. Pekin, Washington’ın Çin firmalarını hedef alan yaptırımlarını “ekonomik zorbalık” olarak nitelendirmeyi sürdürüyor.

Güvenlik analistleri, ABD’nin bu hamlesinin yalnızca İran’ı değil, Tahran ile ticari ilişkilerini sürdüren üçüncü ülke aktörlerini de doğrudan baskı altına almayı hedeflediğine dikkat çekiyor. Washington merkezli düşünce kuruluşu Foundation for Defense of Democracies’ten uzman Richard Goldberg, “Bu yaptırımlar, İran’ın silah ekosistemini besleyen küresel ağa karşı verilen mesajın sertleştiğini gösteriyor” dedi.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların ABD’deki tüm varlıkları dondurulurken, Amerikan kişi ve şirketlerinin bu yapılarla ticari ilişki kurması yasaklandı. Ayrıca yaptırım kapsamındaki kuruluşlarla iş yapan üçüncü tarafların da ikincil yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

Uluslararası gözlemciler, ABD’nin İran’ın silahlanma programlarına yönelik yaptırım baskısını Çin bağlantılı aktörlere taşımasının, Washington-Pekin ilişkilerinde yeni bir sürtüşme noktası yaratma potansiyeli taşıdığını vurguluyor. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin hassas bir evrede sürdüğü dönemde gündeme geldi.