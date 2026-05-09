Hizbullah’tan Golani Tugayı’na Füze ve İHA Saldırısı: İsrail Karargâhı Hedef Alındı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan merkezli Hizbullah hareketi, İsrail’in kuzeyinde konuşlu Golani Tugayı’nın karargâhını ve birden fazla askeri mevziyi eş zamanlı roket ve kamikaze İHA saldırısıyla hedef aldığını resmi kanalları aracılığıyla açıkladı. Hareket, saldırıların “kesin isabetlerle” gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Hizbullah’ın açıklamasına göre operasyonda hem kısa menzilli roketler hem de hedefe kilitlenebilen kamikaze insansız hava araçları kullanıldı. Söz konusu İHA modelleri, son dönemde Hizbullah’ın İsrail’e yönelik saldırılarında giderek daha sık başvurduğu bir silah sistemine dönüştü. Hareket, saldırıların güney Lübnan’daki İsrail operasyonlarına karşılık olarak düzenlendiğini belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırılara ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. İsrail ordusu, Hizbullah’ın hedef aldığını iddia ettiği noktalarda hasar ya da kayıp bulunup bulunmadığını doğrulamadı. İsrail’in kuzeyinde bazı bölgelerde hava saldırısı sirenlerinin çaldığı yerel kaynaklarca bildirildi.

Golani Tugayı, İsrail Kara Kuvvetleri’nin en köklü ve prestijli birliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Birliğin karargâhının Hizbullah tarafından hedef gösterilmesi, saldırının sembolik ağırlığını artırıyor. Güvenlik analistleri, Hizbullah’ın yüksek değerli askeri hedefleri seçmesinin kamuoyu nezdinde psikolojik etki yaratmayı amaçladığına dikkat çekiyor.

Bölgeden gelen raporlar, İsrail’in kuzey sınırı boyunca topçu ve hava unsurlarıyla karşılık verdiğini ortaya koyuyor. Ancak İsrail ordusu bu bilgileri de resmi düzeyde teyit etmedi.

Lübnan-İsrail sınırındaki gerilim, uluslararası arabuluculukla ilan edilen ateşkesin fiilen işlevsiz kaldığı bir ortamda yeniden yükseliyor. BM Lübnan Geçici Gücü UNIFIL, bölgedeki tırmanmaya ilişkin kaygılarını yinelerken tarafları çatışmadan kaçınmaya davet etti.

Uzmanlar, Hizbullah’ın kamikaze İHA kullanımını artırmasının hareketin askeri kapasitesindeki dönüşümü yansıttığını ve İsrail’in hava savunma sistemleri üzerindeki baskıyı kademeli olarak yoğunlaştırdığını vurguluyor.