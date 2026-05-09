Scott Ritter: “ABD’nin Askeri Caydırıcılığı Artık Kurgu — Küresel İmparatorluk Dönemi Kapandı”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: BM Güvenlik Konseyi bünyesinde görev yapmış eski silah denetçisi ve uluslararası alanda tanınan askeri analist Scott Ritter, ABD’nin küresel askeri varlığına ilişkin son derece sert bir değerlendirme ortaya koydu. Ritter, Washington’ın Ortadoğu ve Hint-Pasifik bölgelerindeki caydırıcılık kapasitesinin artık “kurgusal” bir nitelik taşıdığını ve fiili bir güç projeksiyonundan ziyade algı yönetimine dayandığını ileri sürdü.

Ritter, açıklamalarında ABD’nin bölgesel aktörler üzerindeki baskı gücünü yitirdiğine dair somut göstergeler sıraladı. Hürmüz Boğazı’ndaki son gelişmeleri, Kızıldeniz’deki Husiler karşısında yaşanan operasyonel güçlükleri ve Tayvan Boğazı’nda Çin’in artan deniz kuvvetleri faaliyetlerini bu çöküşün somut kanıtları olarak öne çıkardı. Ritter’a göre ABD, bu cephelerin hiçbirinde rakiplerine karşı belirleyici bir üstünlük sergileyemez hale geldi.

Analist, özellikle Ortadoğu’daki tablo üzerinde durdu. İran’ın füze ve İHA kapasitesinin bölgedeki ABD üslerini ve deniz varlığını doğrudan tehdit eder düzeye ulaştığını, İsrail’e verilen desteğin ise Washington’ı stratejik açıdan zayıflatan bir yük haline geldiğini vurguladı. Ritter, “Caydırıcılık, karşı tarafın senin gücüne inandığı sürece işe yarar. Artık kimse inanmıyor” dedi.

Pasifik cephesinde ise Ritter, Çin’in son on yılda inşa ettiği deniz kuvvetleri altyapısının ve füze sistemlerinin ABD’nin bölgedeki hareket serbestisini ciddi ölçüde kısıtladığını belirtti. Tayvan senaryosunda ABD’nin müdahale kapasitesinin siyasi söylemin çok gerisinde kaldığını öne süren Ritter, Pasifik’teki ABD üslerinin Çin’in orta menzilli füzeleri karşısında savunmasız konumda olduğunu ekledi.

Ritter’ın en çarpıcı tezi ise ABD’nin “küresel imparatorluk” modelinin yapısal olarak çöktüğü iddiasıydı. Soğuk Savaş sonrasında şekillenen tek kutuplu düzenin artık işlevsiz hale geldiğini, Rusya ve Çin’in bu boşluğu doldurduğunu savunan Ritter, Washington’ın bu gerçeği kabullenmek yerine eski reflekslerle hareket etmeye devam ettiğini eleştirdi.

Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı, Ritter’ın açıklamalarına henüz resmi bir yanıt vermedi. Ancak ABD’li üst düzey yetkililer son dönemde Kongre’deki bütçe görüşmelerinde savunma harcamalarının artırılması gerektiğini defalarca vurgulayarak benzer kaygılara dolaylı biçimde atıfta bulundu.

Uluslararası ilişkiler çevrelerinde Ritter’ın analizinin tartışmalı olmakla birlikte giderek daha geniş bir kesim tarafından ciddiye alındığı gözlemleniyor. Eleştirmenler, Ritter’ın Rusya yanlısı söylemiyle bilinen geçmişine dikkat çekerken destekçileri onun operasyonel gerçekçiliğe dayanan değerlendirmelerinin Washington’ın resmi tutumundan daha isabetli olduğunu savunuyor.