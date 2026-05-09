Batı Şeria’da Yerleşimci Şiddeti Tırmandı: Evler Ateşe Verildi, Onlarca Filistinli Gözaltına Alındı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Batı Şeria’da yerleşimci saldırıları ve İsrail askeri operasyonları eş zamanlı olarak yoğunlaştı. Bölgeden gelen raporlar, birden fazla köy ve kasabada Filistinlilere ait konut ile araçların kundaklandığını, bazı yapıların tamamen kullanılamaz hale getirildiğini ortaya koyuyor.

Nablus, Ramallah ve Hebron çevresindeki köylerde yerleşimci gruplarının organize biçimde hareket ettiği bildirildi. Görgü tanıkları, saldırıların gece saatlerinde ve kısa süre içinde birden fazla noktada gerçekleştiğini aktardı. Bazı araçların üzerine İbranice yazılar yazıldığı, bunun saldırıların örgütlü bir nitelik taşıdığına işaret ettiği değerlendiriliyor.

Filistin Sivil Savunma ekipleri, kundaklanan ev ve araçlardaki yangınlara müdahale etti. Maddi hasarın boyutu henüz tam olarak tespit edilemezken bazı ailelerin evlerini terk etmek zorunda kaldığı öğrenildi.

İsrail güçleri ise aynı dönemde Batı Şeria genelinde baskın operasyonları düzenledi. Filistin kaynakları, gözaltına alınanlar arasında siyasi aktivistler, eski mahkumlar ve yerel yöneticilerin de bulunduğunu belirtti. Gözaltı sayısına ilişkin kesin rakamlar doğrulanamadı.

Filistin Yönetimi, saldırıları “devlet koruması altında sürdürülen sistematik terör” olarak nitelendirerek uluslararası toplumu harekete geçmeye davet etti. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi OCHA, son aylarda Batı Şeria’daki yerleşimci kaynaklı şiddet olaylarının belirgin biçimde arttığını kayıt altına almış durumda.

İsrail ordusu operasyonlara ilişkin standart açıklamasında baskınların “güvenlik tehditlerini bertaraf etmeye yönelik” yürütüldüğünü ifade etti. Yerleşimci saldırılarına dair ise resmi bir açıklama yapılmadı.