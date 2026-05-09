Hizbullah’tan Lübnan Hükümetine Sert Uyarı: “Washington Müzakereleri Anayasadan Kopuştur”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Hizbullah’ın Lübnan Parlamentosu’ndaki milletvekili Hasan Fadlullah, Lübnan hükümetinin ABD ile yürüttüğü müzakerelere ilişkin sert bir eleştiri yöneltti. Fadlullah, Beyrut’ta yaptığı açıklamada Washington’daki görüşmelerin içeriğinin ve izlenen çizginin, Lübnan’ın siyasi sisteminin temel belgesi olan 1989 tarihli Taif Anlaşması ile anayasal düzenle açıkça çeliştiğini savundu.

Fadlullah, söz konusu müzakere sürecinin Lübnan’ın egemenlik haklarını zedeleyecek tavizler içerdiğini ileri sürerek hükümetin tutumunu “anayasal bir kopuş” olarak tanımladı. Milletvekiline göre Lübnan, dış baskılar altında şekillenen bir çerçeveyi kabul etmek yerine ulusal çıkarlarını ve anayasal sınırlarını esas alarak hareket etmek zorundadır.

Öte yandan Fadlullah, İsrail’in Lübnan topraklarına yönelik sürdürdüğü askeri operasyonların yalnızca güney bölgelerini değil, tüm ülkeyi tehdit eden varoluşsal bir boyut kazandığını vurguladı. İsrail saldırılarının devam ettiği bir ortamda yürütülen müzakerelerin Lübnan’ı zayıf bir konuma düşürdüğünü belirterek hükümeti daha kararlı bir tutum sergilemeye davet etti.

Lübnan hükümeti, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın arabuluculuğuyla İsrail ile sürdürülen görüşmelerde sınır düzenlemeleri ve ateşkes koşullarına ilişkin teknik müzakereler yürütmektedir. Ancak bu sürecin iç siyasette yarattığı gerilim giderek derinleşiyor. Hizbullah cephesi, müzakere masasında kabul edilebilecek koşulların sınırlarını kamuoyu önünde tartışmaya açarak hükümet üzerindeki baskısını artırıyor.

Fadlullah’ın açıklamaları, 14-15 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan Lübnan-İsrail görüşmeleri öncesinde Beyrut’taki siyasi dengelerin ne denli kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.