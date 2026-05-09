Bölgesel Krizlere Karşı Diplomasi Trafiği: Fidan ve Arakçi’den Stratejik İstişare

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Türkiye ile İran arasında diplomatik temaslar hız kazandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Seyyid Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmenin ana gündem maddesini bölgedeki son gelişmeler ve tırmanan istikrarsızlık oluşturdu. İkili, Ortadoğu’daki sıcak çatışma alanlarına ilişkin son durumu değerlendirirken, insani krizlerin önlenmesi ve bölgesel barışın tesisi için atılabilecek adımlar üzerinde durdu.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel güvenliği tehdit eden unsurlara karşı eşgüdüm içerisinde hareket edilmesinin önemi vurgulandı. Arakçi ve Fidan’ın, önümüzdeki süreçte de düzenli istişareleri sürdürme konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.