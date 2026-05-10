İran'ın stratejisi: Ekonomik plan oluşturuluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran, dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü somut ekonomik kazanca dönüştürecek adımları hızla hayata geçiriyor. Resmi kurumların sessizliğini koruduğu ortamda, Tahran'ın bu stratejik su yolundan yılda 30 milyar dolara varan gelir elde edebileceğine işaret eden güçlü piyasa sinyalleri alınıyor.

Ekonomi Bakanı'ndan kritik rapor

Ekonomi ve Maliye Bakanı Abdünnasır Hürmüzian, geçtiğimiz günlerde hükümete ve meclise sunduğu kapsamlı raporla boğazın gelir potansiyelini net şekilde ortaya koydu. Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, raporda boğazın jeopolitik konumu gözler önüne serilirken, transit geçişlerden alınacak vergiler, denizcilik hizmetleri ve liman faaliyetleriyle yaratılabilecek sürdürülebilir döviz gelirleri üzerinde duruldu. Ancak resmi çevreler, raporun ayrıntılarına ilişkin henüz somut bir bilgi paylaşmış değil.

"Fars Körfezi Boğazı Otoritesi" kuruldu

Planın en somut adımlarından biri, boğazdan geçişleri düzenlemek ve ücretlendirmek üzere "Fars Körfezi Boğazı Otoritesi"nin (PGSA) kurulması oldu. İran devlet televizyonu IRIB'in haberine göre, yeni kurum gemilerin geçiş izni alabilmesi için mülkiyet bilgileri, sigorta detayları, mürettebat listesi ve rota planlarının Tahran'a bildirilmesini zorunlu kılıyor.

Uluslararası denizcilik sektörü bu uygulamayı "Tahran'ın Hürmüz gişesi" olarak tanımlarken, geçiş izni için bazı gemilerden 2 milyon dolara kadar ödeme yapıldığı ve ödemelerin Çin yuanı üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

İlk geçiş parası tahsil edildi

Stratejinin doğruluğunu teyit eden ilk önemli gelişme ise geçtiğimiz günlerde yaşandı. İran Meclis Başkan Yardımcısı Hamid Rıza Hacıbabai, Hürmüz Boğazı geçiş ücretlerinden elde edilen ilk gelirin ülkenin merkez bankasına aktarıldığını duyurmuştu. Hacıbabai, "Hürmüz Boğazı'ndaki vergilerden elde edilen ilk gelir, İran Merkez Bankası'ndaki bir hesaba yatırıldı" ifadesini kullanmıştı. Bu hamle, boğazın artık ücretsiz bir geçiş güzergâhı olmadığının ilk resmi teyidi oldu.

Hedefte yıllık 30 milyar dolar var

Piyasa kulislerine konu olan yıllık 30 milyar dolarlık beklenti, farklı analizlerle de destekleniyor. Daha önce İran Meclisi'nden yapılan açıklamalarda, boğazın "idaresinden" elde edilecek gelirin 10 ila 15 milyar dolar arasında olabileceği tahmin edilmişti. Bazı uluslararası analizler ise bu rakamın çok üzerinde bir potansiyele işaret ediyor. Gemibaşına 2 milyon dolar ücret ve günlük 140 gemi geçişiyle hesaplandığında, İran'ın aylık bazda milyarlarca dolar gelir elde edebileceği belirtiliyor.

14 maddelik kapsamlı plan

Tahran'ın Hürmüz stratejisi yalnızca ekonomik boyutla sınırlı kalmıyor. İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, geçtiğimiz günlerde Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin 14 maddelik bir plan hazırlandığını duyurdu. Bu plana göre:

İsrail gemilerinin boğazdan geçmesine asla izin verilmeyecek

İran'a düşmanca girişimde bulunan ülkelerin gemileri, savaş tazminatı ödemedikçe geçiş yapamayacak

Nikzad, "Hürmüz Boğazı'nın yeni yönetim biçimi, petrolün millileştirilmesi kadar önemlidir" vurgusunu yaptı.

Yeni düzen ve uluslararası yansımalar

İran, "akıllı yönetim" adını verdiği yeni bir sistemle, gemi geçişlerini veri analizine dayalı olarak denetlemeyi, ihlallerde müdahale etmeyi ve geçiş ücreti almayı planlıyor. Uluslararası hukuka dayandırılan bu adımın, ABD'nin bölgedeki "seyrüsefer özgürlüğü" tekelini kırmaya yönelik stratejik bir dönüşüm olduğu belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçen hafta İran'ın potansiyel geçiş ücreti planlarını uyararak bu hamleyi "yasadışı ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Buna karşılık İran Meclis Başkan Yardımcısı Hacıbabai, ABD'nin mevcut politikalarını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın açılmayabileceğini ifade ederek kararlılık mesajı verdi.

Bu gelişmeler, İran'ın yıllardır süren ekonomik baskılara karşı en stratejik kozunu masaya sürdüğünü ve Hürmüz Boğazı'nı yalnızca bir jeopolitik silah olmaktan çıkarıp sürdürülebilir bir ekonomik modele dönüştürme yolunda kararlı adımlar attığını gösteriyor.