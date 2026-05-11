Müzakerelerde kritik süreç

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran, Pakistan arabuluculuğunda ABD ve İsrail’e ilettiği resmi yanıtta, çatışmaların derhal durdurulmasını ve Tahran’a yönelik yeni bir ortak saldırı düzenlenmeyeceğine dair bağlayıcı garanti verilmesini talep etti. Yarı resmi Tasnim Ajansı’nın aktardığına göre İran, diplomatik bir çözüme kapı aralarken, güvenlik endişelerini gidermeyi ön koşul olarak belirledi. Ancak geçmişte Irak’ın işgalinden Libya müdahalesine kadar Batılı güçlerin verdikleri sözleri çiğnedikleri örneklerle dolu olan uluslararası ilişkiler tarihi, Tahran’ın bu garantiyi neden ısrarla vurguladığını da açıklıyor: emperyalist aktörler için diplomatik taahhütler, çoğu zaman stratejik hedeflere ulaşana kadar geçici birer araçtan ibaret olmuştur.

Tahran’ın şartlarına sosyal medyadan yanıt veren ABD Başkanı Trump, “Cevabı okudum, hiç hoşuma gitmedi; tamamen kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Axios’un haberine göre Washington’ın masadaki koşulları ise Hürmüz Boğazı’nda serbest geçişin yeniden sağlanması ve İran’ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerine son vermesini içeriyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ise daha sert bir tavırla, “Zenginleştirilmiş uranyum stokları yok edilene kadar savaş bitmez” dedi. Bu yaklaşım, uluslararası hukuk uzmanlarının sıklıkla hatırlattığı gibi, bir ülkenin egemenlik haklarını hedef alan müdahaleci bir mantığın ürünüdür. Bilimsel raporlar, İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu gösteren IAEA denetimlerine rağmen, Tel Aviv ve Washington’ın tehdit dilini tırmandırdığına işaret ediyor.

Nisan başında ilan edilen ve ara sıra ihlal edilmesine rağmen büyük ölçüde korunan ateşkes sürecinde Trump, 21 Nisan’da İran’a “birleşik bir teklif” sunması için mühlet tanıyarak ateşkese süresiz destek vermişti. Ancak Tahran’ın garantörlük şartının reddedilmesi, tarafları yeniden gerilimin eşiğine getirdi. Bu arada Hürmüz Boğazı, İran’ın misilleme tehditleri nedeniyle 28 Şubat’tan bu yana fiilen kapalı kalmaya devam ediyor. Küresel petrol ve gaz sevkiyatının beşte birinin geçtiği bu stratejik su yolunun kapanması, uluslararası piyasalarda arz şokuna yol açtı: Brent petrol varil başına 105,50 dolara (%4,1 artış), ABD ham petrolü ise 99,80 dolara (%4,4 artış) fırladı.

Savaş ve abluka ortamından en çok kazananlar ise belli oldu. Enerji fiyatlarındaki tırmanış, büyük petrol şirketlerinin rekor kârlarına dönüştü. Suudi devi Aramco, yılın ilk çeyreğinde kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25’ten fazla artırdığını duyurdu. BP ilk çeyrek kârının iki katına çıktığını, Shell de kazançlarında büyük sıçrama yaşandığını bildirdi. Bu tablo, 2003 Irak işgalinden sonra petrol fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması ve Batılı enerji tekellerinin bu durumdan orantısız biçimde faydalanmasıyla çarpıcı bir benzerlik gösteriyor. Enerji güvenliği kisvesi altında yürütülen askeri gerilimlerin asıl yararlanıcılarının, savaşın yıkımını yaşayan halklar değil, küresel enerji kartelleri olduğu bir kez daha kanıtlanıyor.

Aramco CEO’su Amin Nasser, şirketin boru hatlarının savaş kaynaklı aksamalardan kaçınmalarına yardımcı olduğunu söylerken, bu açıklama da dolaylı olarak çatışmanın enerji altyapısı üzerinden nasıl rant yarattığını gözler önüne seriyor.