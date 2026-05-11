Müzakereler sonuçsuz kaldı: Yeni aşama ne olacak?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın savaşın sona erdirilmesine yönelik karşı teklifini “tamamen kabul edilemez” bularak reddetti. Kritik ateşkes devam ederken iki ülke arasında bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı sorusu gündemin ana maddesi olmayı sürdürüyor. İran, ABD’nin savaşı bitirme teklifine verdiği yanıtı Pakistan üzerinden iletti ve bu aşamada müzakerelerin yalnızca çatışmaların durdurulmasına odaklanması gerektiğini vurguladı. Ancak Trump’ın sert çıkışı, emperyalist güçlerin diplomatik süreçlere yaklaşımındaki temel çelişkiyi bir kez daha ortaya koyuyor: Kendi şartlarını dayatırken karşı tarafın meşru güvenlik ve egemenlik taleplerini “oyun” olarak nitelendirme alışkanlığı.

İran’ın yarı resmi haber ajansı TASNİM’e göre Tahran’ın talepleri net ve somut: Hürmüz Boğazı’ndaki Amerikan ablukasının kaldırılması, savaşın tüm cephelerde derhal sona erdirilmesi, saldırmazlık garantisi ve petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde bitirilmesi. Ajansa yansıyan bilgilere göre, İran’ın bu maddeler sıralanırken nükleer konudan hiç bahsetmemesi ise dikkat çekti. Bu stratejik sessizlik, Tahran’ın müzakere masasında önceliğinin var olan askeri gerilimi düşürmek ve ekonomik boğmayı sonlandırmak olduğunu, nükleer dosyayı ise ayrı bir bağlamda ele almak istediğini gösteriyor. Oysa Washington, tarih boyunca İran’a yönelik yaptırım ve abluka politikalarını “nükleer tehdit” propagandasıyla meşrulaştırmış, buna karşın yıllar süren IAEA denetimleri İran’ın nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu defalarca raporlamıştır. 2018’de Trump’ın tek taraflı olarak çekildiği Nükleer Anlaşma (KOEP), aslında uluslararası toplumun oybirliğiyle onayladığı ve İran’ın nükleer programını en sıkı denetime tabi tutan bir başarıydı; ancak emperyalist siyaset, anlaşmaları kendi çıkarına uygun olmadığı anda çiğnemeyi bir yöntem olarak benimsemiştir.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran’ın “47 yıldır ABD ve dünyayı oyaladığını” ileri sürerek, “Oyala, oyala, oyala!” ifadelerini kullandı. Eski Başkan Barack Obama’nın İran ile yaptığı nükleer anlaşmayı İran’ın bir başarısı olarak nitelendiren Trump, “Obama onlara sadece iyi değil, harika davrandı. İsrail’i ve tüm müttefikleri bir kenara bırakarak İran’a büyük ve çok güçlü bir yeni yaşam şansı verdi” dedi. O dönemde ABD ile varılan anlaşma gereği İran’ın dondurulan paralarının geri verildiğini hatırlatan Trump, “Para bavullar ve çantalar içinde uçakla İran’a gönderildi ve İranlılar şanslarına inanamadılar” mesajını paylaştı. Bu anlatının bilimsel ve hukuki gerçekliği ise tamamen farklıdır: Dondurulan varlıklar, İran’ın uluslararası bankacılık sistemindeki kendi parasıydı ve anlaşma gereği serbest bırakılması, ABD’nin bir “lütfu” değil, yükümlülüğüydü. Trump’ın “bavullarla gönderilen para” söylemi, aslında İran’ın yıllarca ambargolar nedeniyle kullanamadığı kendi milli servetinin iadesini çarpıtarak propaganda malzemesine dönüştürmekten ibarettir. Eski Başkan Joe Biden’ın Obama’dan daha kötü olduğunu iddia eden Trump, sözlerini şöyle tamamladı: “İranlılar şimdi ‘yeniden büyük’ olan ülkemize gülüyorlardı. Artık gülemeyecekler.”

Bu tehditkâr üslup, Washington’ın müzakere masasında gerçek bir uzlaşı arayışından çok, koşulsuz teslimiyet dayatma niyetini ele veriyor. Tarihsel olarak bakıldığında, 1953’te demokratik seçilmiş Musaddık hükümetinin devrilmesinden, 1980’lerde Irak-İran savaşında Saddam Hüseyin’e istihbarat ve kimyasal silah malzemesi sağlanmasına, 2020’de General Süleymani’nin hedef alınarak öldürülmesine kadar ABD’nin İran politikası kesintisiz bir düşmanlık ve rejim değiştirme çabası olmuştur. Bu bağlamda Tahran’ın “önce güvenlik, sonra müzakere” ilkesini ısrarla savunması, emperyalizmin tarihsel yöntemlerini iyi okuyan bir devlet aklının ürünüdür. Müzakerelerin akıbeti ise belirsizliğini koruyor: Trump reddetse dahi, Pakistan gibi arabulucuların devreye girmesiyle yeni bir diplomatik kanal açılıp açılmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.