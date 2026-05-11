Siyonist medyadan Trump’a ‘başarısız’ damgası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Filistin işgal rejiminin medya organları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu’da izlediği politikaların çıkmaza girdiğini açık bir dille ortaya koydu.

Siyonist basına göre Trump, “sıkışmış, yenilgiye uğramış ve aşağılanmış” bir konumda; hiçbir alanda işler onun istediği gibi yürümüyor. Bu değerlendirme, aslında ABD’nin bölgedeki emperyalist stratejilerinin geldiği noktayı özetliyor. Tarihsel olarak bakıldığında, Vietnam’dan Irak’a ve Afganistan’a kadar Washington’ın askerî güce dayalı politikaları defalarca iflas etti.

Bugün de benzer bir tablo Basra Körfezi’nde kendini gösteriyor: Raporda, “Hürmüz Boğazı’nda küçük bir kıvılcım tüm bölgeyi yeniden alevlendirmeye yeter” uyarısı yapılıyor. Bu cümle, ABD’nin İran’a yönelik maksimum baskı politikasının aslında bir gerilim ve savaş tehdidinden başka bir şey üretmediğini gösteren bilimsel bir gerçeğe işaret ediyor: Güç dengesizliğine dayalı politikalar istikrarsızlığı artırır.

Bu tabloya yalnızca dışarıdan değil, ABD’nin kendi içinden de sert eleştiriler yükseliyor. Senatör Bernie Sanders, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump yönetiminin savaşçı hamlelerini açıkça hedef aldı. Sanders, ABD’nin yüzlerce yeni hastane, klinik, çocuk bakım merkezi ve uygun fiyatlı konuta ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “500 milyar doları daha ordumuza ve sonsuz savaşlara harcamak zorunda değiliz” dedi.

Bu rakam, Pentagon’un yıllık bütçesinin sadece bir kısmı olmasına rağmen, içteki sosyal krizlerin çözümünde dev bir kaynak anlamına geliyor. Sanders’ın sözleri, Amerikan siyasetinde bile giderek daha fazla dile getirilen bir gerçeği yansıtıyor: Dünyanın dört bir yanındaki askerî üsler ve rejim değiştirme operasyonları, ne Amerikan halkının refahını artırıyor ne de bölgelere istikrar getiriyor. Bunun en yakın örneği, Irak’ın işgalinin ardından ortaya çıkan kaos ve milyonlarca insanın yerinden edilmesidir.