Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Lübnan direnişi Hizbullah’ın son günlerdeki operasyonları, intihar İHA’larının artık bir destek silahı olmaktan çıkıp çatışmanın ana unsuru haline geldiğini gösteriyor. Özellikle işgal altındaki Güney Lübnan köylerinde konuşlu İsrail askerlerine yönelik günlük yıpratma stratejisinin belkemiğini oluşturan bu araçlar, İsrail ordusunda ciddi bir güven bunalımına yol açtı. Sadece dün gerçekleştirilen 12 ayrı İHA saldırısında Merkava tankları, D9 dozerleri, komuta merkezleri ve asker toplanma noktaları hedef alındı. Bu çeşitlilik, Hizbullah’ın elindeki hedef bankasının artık sadece sembolik değil, tamamen saha gerçekliğine dayalı ve operasyonel bir bütünlük içinde olduğunu kanıtlıyor.

“Taklitk Boğma”: Yeni Taktikle Savunma Sistemleri Çökertiliyor

Hizbullah’ın uyguladığı “taktiksel boğma” ilkesi, İsrail’in gözetleme ve müdahale kabiliyetini coğrafi olarak dar ve iç içe geçmiş bir alanda âdeta felç ediyor. Deyr Siryan, Beyyaze, Teyr Harfa, Celü’l-Alem ve el-Hiyam gibi sınır köylerindeki İsrail mevzileri, art arda düzenlenen İHA saldırılarıyla vuruluyor. İsrail’in Kanal 12 televizyonunun itiraf ettiğine göre, Kuzey Komutanlığı radarların ve geleneksel savunma sistemlerinin bu tür saldırılar karşısında yetersiz kaldığını, özellikle fiber optik güdümlü İHA’larda elektronik harp ve karıştırma yöntemlerinin işe yaramadığını resmen kabul etti. Bir saha komutanının ifadesiyle, bu İHA’lar çoğu zaman “çok geç” tespit ediliyor. Bu durum, ABD’nin yıllardır İsrail’e sağladığı gelişmiş hava savunma teknolojilerinin aslında ne kadar kırılgan ve devrik olduğunu gösteren bilimsel bir veridir. Tarihsel olarak bakıldığında, 2006 Lübnan Savaşı’nda Hizbullah’ın tanksavar füzeleri Merkava efsanesini nasıl yerle bir ettiyse, bugün de İHA’lar Gnenit hava savunma sisteminin sınırlarını aynı şekilde ifşa etmektedir.

Tel Aviv’den Gelen İtiraflar: “Rehavet ve Yalanlar”

İsrail medyasında artık sadece askerî kayıplar değil, aynı zamanda ordunun itibarı tartışılıyor. Kanal 14’ün kabineye ve genelkurmay başkanlığına yönelik “Lübnan cephesindeki saha gerçeği hakkında yalan söylüyorsunuz” suçlaması, resmî anlatı ile kuzeydeki yerleşimcilerin deneyimlediği gerçeklik arasındaki uçurumu gösteriyor. Dahası, Şlomi kasabasında düşen veya patlayan İHA’larla ilgili görüntülerin sansürlenmesi, İsrail güvenlik kurumunun Hizbullah’ın İHA’larının caydırıcılık imajı üzerindeki etkisine ne kadar hassas olduğunu ortaya koyuyor. Saha karşılaştırmaları, İsrail ordusunun uzun menzilli havadan engellemeye bel bağlamak yerine, artık “kısa menzilli” ve doğrudan çatışmaya dayalı çözümlere yöneldiğini gösteriyor. “Beygon” akıllı kameraların kara birliklerine dağıtılması ve ABD’den özel saçmalı mühimmat talep edilmesi, geleneksel savunma katmanlarının iflasının dolaylı itiraflarıdır. Ancak bu önlemler, sağlam bir doktrinden çok “acil ve telafi edici” adımlar olarak değerlendiriliyor. Zira Hizbullah, ateş destekleriyle eşzamanlı veya ardışık şekilde düzenlediği İHA saldırılarıyla düşmanı tahliye veya mevzi değiştirme anında da vurmayı başarıyor. Deyr Siryan’da yaralıları kurtarmak için yoğun sis altında gelen takviye kuvvetlerin de hedef alınması bunun açık kanıtı.

Güven Bunalımı Derinleşiyor

Bütün bu gelişmeler, İsrail’in kuzeyindeki yerleşim birimlerinde orduya duyulan güvenin hızla erimesine neden oluyor. İsrail’in güney Lübnan’da 8 ila 10 kilometre derinliğinde bir “güvenlik şeridi” işgal ederek kuzeydeki yerleşimlere güvenlik vaadettiği biliniyor. Hâlbuki sahada yaşanan tam tersidir: İHA’lar bu işgal şeridini bir “av sahasına” çevirmiştir. Neticede, geleneksel hava üstünlüğüne dayanan askerî paradigma, düşük maliyetli ama son derece etkili bu yeni savaş taktikleri karşısında ciddi bir sınav vermektedir. Bu durum, emperyalist güçlerin bölge halklarına dayattığı silahlanma ve savunma modellerinin, aslında ne kadar kırılgan ve anakronik olduğunu bir kez daha göstermektedir.