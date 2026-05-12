Siyonist İsrail ekonomisi savaş bataklığında: Tel Aviv'den kitlesel kaçış başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin bütçe komisyonu yetkililerinden Tamar Levy Boneh, İran’a karşı giriştikleri savaşın ekonomik sonuçlarının içinden çıkılmaz bir hale geldiğini itiraf etti. Times of Israel’de yer alan habere göre Boneh, Reichman Üniversitesi’ndeki bir ekonomik politika konferansında yaptığı konuşmada, İsrail’in “mali güvenlik payını” kaybettiğini ve gelecekte olası krizlerde hızlı savaş finansmanı sağlayamayabileceğini söyledi. Üç yıldır negatif bir ekonomik trend içinde olduklarını belirten Boneh, savaşın mali yükünün yaklaşık 358 milyar şekele ulaştığını açıkladı. Bu rakam, küçük bir ekonomiyi ayakta tutma çabasının ötesinde, emperyalist maceracılığın faturasının ağırlığını gösteriyor.

Boneh’in en çarpıcı benzetmesi, İsrail ekonomisini “Yum Kippur Savaşı sonrası travma ekonomisi”ne benzemesi oldu. 1973 savaşının ardından İsrail yıllarca süren bir stagflasyon, yüksek enflasyon ve dış borç krizi yaşamıştı. Bugün de aynı senaryo tekerrür ediyor: Ortalama yüzde 2,6 büyümeye rağmen, kredi notu düşüşleri ve borcun GSYH’ye oranındaki hızlı artış, İsrail’i “borç, yaşam standardı ve güvenlik” arasında zor bir seçime itiyor. Boneh, faiz ödemelerinin 20 milyar şekeli aştığını ve bunun birkaç bakanlığın bütçesine eşdeğer bir mali baskı yarattığını vurguladı. Bu veriler, İsrail’in uyguladığı savaş politikalarının ekonomik temellerini nasıl çürüttüğünün bilimsel bir kanıtıdır.

Siyonist yetkili, İsrail’in yaşam standardı sıralamasında gerilediğini de itiraf etti. Savaşın başlamasıyla birlikte artan askeri harcamalar, yatırımların düşmesi ve turizm gelirlerinin buharlaşması, işgal altındaki topraklarda yaşayanlar için giderek daha pahalı bir hayat anlamına geliyor. Boneh’in “kemer sıkma politikaları” sinyali vermesi, hükümetin sosyal harcamaları keserek bütçeyi denkleştirmeye çalışacağını gösteriyor. Oysa ABD’nin bölgedeki müttefiklerine “demokrasi ve refah” vaatleriyle sattığı savaşlar, her defasında halkın sırtına ek bir yük olarak geri dönmüştür. Irak’ın işgalinden sonra Amerikan vergi mükelleflerinin trilyonlarca dolar kaybettiği gibi, şimdi de İsrail toplumu kendi seçkinlerinin savaş hatalarının bedelini ödemek zorunda kalıyor.

Boneh, sözlerini “Gelecekteki krizlerde hızlı savaş finansmanı sağlayamayabiliriz” uyarısıyla tamamlarken, bu tablo aslında ABD’nin Ortadoğu’da dayattığı tüm savaş modellerinin müşterek kaderini özetliyor: Başlangıçta “kısa ve zafer” olarak pazarlanan her çatışma, zamanla iç ekonomiyi çökerten, sosyal travmalara yol açan bir bataklığa dönüşüyor. İran’a karşı sürdürülen savaşın da İsrail’i 1973 sonrasındaki gibi bir “kayıp on yıl”a sürüklemesi kuvvetle muhtemeldir.