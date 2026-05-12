Netanyahu’nun İran Açmazı: Siyasi Geleceğini Tehdit Eden Kriz Derinleşiyor

Yazıda, İran meselesinin Netanyahu açısından yalnızca bir güvenlik veya dış politika başlığı olmadığına dikkat çekiliyor. Uzun süredir İsrail kamuoyunda gündemin merkezinde tutulan bu konu, aynı zamanda Netanyahu’nun siyasi söyleminin de temel unsurlarından biri olarak görülüyor. Ancak analizde, İran dosyasında somut bir ilerleme sağlanamamasının başbakanın siyasi hareket alanını giderek daralttığı belirtiliyor.

El‑Ahbar yazarı Yahya Dabbuk’a göre Netanyahu’nun karşı karşıya olduğu durum belirgin bir paradoks içeriyor. Bir yandan İran tehdidinin sürekli gündemde tutulması Netanyahu’nun siyasi söylemini güçlendiren bir unsur olarak öne çıkarken, diğer yandan bu başlıkta kalıcı bir sonuç elde edilememesi hükümet üzerindeki baskıyı artırıyor.

Analizde ayrıca İran dosyasının Netanyahu’nun iktidarını sürdürme stratejisinde merkezi bir rol oynadığı, ancak bu dosyadaki belirsizliğin hem hükümet içi dengeleri hem de kamuoyundaki tartışmaları daha da keskinleştirdiği vurgulanıyor. Bu tablo, İsrail siyasetinde önümüzdeki dönemde İran meselesinin daha da yoğun bir tartışma başlığı olmaya devam edeceğine işaret ediyor.