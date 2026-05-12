İsrail Saldırıları Sürerken Gözler Washington’daki Kritik Temasa Çevrildi

Saldırıların devam ettiği bir dönemde, Lübnan makamlarının Washington’da İsrail tarafıyla doğrudan müzakerelere hazırlanması, siyasi ve diplomatik açıdan kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Söz konusu temasların, sınır hattındaki güvenlik durumu, karşılıklı gerilim ve olası ateşkes formülleri gibi başlıkları gündeme taşıması bekleniyor.

Bölgede askeri baskının artması, diplomasi masasının şartlarını doğrudan etkileyebilecek bir gelişme olarak görülüyor. Uzmanlara göre İsrail’in sahadaki operasyonlarını sürdürmesi, yaklaşan görüşmeler öncesinde pazarlık gücünü artırmaya dönük bir mesaj niteliği taşıyabilir. Lübnan tarafında ise saldırıların gölgesinde yürütülecek temasların, kamuoyunda farklı tepkilere yol açabileceği belirtiliyor.

Washington’daki görüşmelerin tarihi yaklaşırken, sahada yaşanan her yeni hareketlilik müzakere sürecinin tonunu belirleyecek başlıca unsur olarak öne çıkıyor. Hem saldırıların seyri hem de diplomatik temasların içeriği, önümüzdeki günlerde Lübnan-İsrail hattındaki gerilimin yönünü tayin edecek gelişmeler arasında gösteriliyor.