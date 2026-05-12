İdlib’de Çatışma Alarmı: Yabancı Savaşçılarla Yeni Rejim Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de yaşanan son çatışmalar, bölgede uzun süredir biriken gerilimlerin yeniden su yüzüne çıktığını gösterdi. Özellikle yabancı savaşçı unsurlar ile yeni rejim arasında tırmanan anlaşmazlıkların, sahadaki dengeleri daha karmaşık hale getirdiği değerlendiriliyor.

Bölgeden gelen bilgiler, son çatışmaların tekil bir güvenlik olayı olmanın ötesine geçtiğini ve daha derin bir yapısal sorunun işareti olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre yabancı savaşçıların varlığı, yeni yönetimin otoritesini tesis etme çabasıyla doğrudan çelişirken, bu durum İdlib’deki kırılgan dengeleri daha da zorluyor.

Çatışmaların ortaya çıkardığı tablo, yeni rejimin sahadaki tüm unsurlar üzerinde tam kontrol kurmakta zorlandığını gösteriyor. Özellikle farklı ideolojik ve askeri aidiyetlere sahip grupların aynı coğrafyada varlığını sürdürmesi, yönetim açısından güvenlik risklerini artırıyor. Bu da İdlib dosyasının yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi ve idari açıdan da çözümü güç bir başlık haline geldiğine işaret ediyor.

Sahadaki son gelişmeler, önümüzdeki dönemde İdlib’de daha sert güvenlik tedbirleri, yeni tasfiye hamleleri ya da gruplar arası daha geniş çaplı hesaplaşmaların gündeme gelebileceği yorumlarına neden oluyor. Bölgedeki kırılgan yapı korunurken, gerilimin kontrol altına alınmasının her geçen gün daha zor hale geldiği değerlendiriliyor.