Hizbullah’tan Yeni Savaş Stratejisi: İsrail’e Karşı “Yıpratma” Hamleleri

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan‑İsrail hattında yaşanan son gelişmeler, sahadaki çatışma dinamiklerinin yeni bir aşamaya girdiğine işaret ediyor. Güvenlik kaynakları ve bölgeyi yakından takip eden uzmanlara göre Hizbullah, İsrail’e karşı yürüttüğü operasyonlarda taktik değişikliğine giderek daha sistematik ve çok katmanlı bir yöntem izlemeye başladı.

Son dönemde gerçekleştirilen saldırıların yalnızca tek bir hedefe yönelik sınırlı operasyonlar olmaktan çıktığı, bunun yerine ardışık ve birbirini tamamlayan hamlelerle İsrail ordusunun hareket alanını zorlamayı amaçlayan bir stratejiye dönüştüğü ifade ediliyor. Bu yaklaşımın, doğrudan büyük çaplı bir çatışmaya girmeden karşı tarafı sürekli baskı altında tutmayı hedeflediği belirtiliyor.

Analistlere göre bu yöntem, klasik “vur‑kaç” taktiklerinin ötesine geçerek uzun süreli bir yıpratma modeli oluşturmayı amaçlıyor. Farklı alanlarda ve zaman aralıklarında gerçekleşen saldırıların, İsrail’in savunma kapasitesini dağıtmayı ve operasyonel yükünü artırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

Sahadaki bu değişim, sınır hattındaki gerilimin daha karmaşık bir yapıya evrildiğini de gösteriyor. Uzmanlar, taraflar arasında doğrudan geniş çaplı bir savaşın henüz gündemde olmasa da mevcut stratejilerin çatışmanın süresini uzatabilecek ve bölgesel dengeleri etkileyebilecek yeni bir dönemin habercisi olabileceğine dikkat çekiyor.