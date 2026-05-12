Pakistan’ın Sessiz Dengesi: Arabuluculuk Masasında, Askeri Trafikte Tahran’a Açık Kapı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pakistan’ın, ABD ile İran arasındaki gerilimde üstlendiği rol uluslararası basında yeni iddialarla gündeme geldi. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre İslamabad yönetimi, bir taraftan taraflar arasında diplomatik temasların kurulmasına katkı sunmaya çalışırken, diğer taraftan İran’a ait askeri hava araçlarının Pakistan’daki bazı üslere park etmesine sessiz biçimde izin verdi.

Söz konusu iddialar, Pakistan’ın kriz sürecinde yalnızca klasik bir arabulucu olarak değil, aynı zamanda sahadaki askeri denklemi de gözeten daha hassas bir politika izlediğine işaret ediyor. Resmi makamlardan konuya ilişkin ayrıntılı bir doğrulama gelmemiş olsa da, haberlerde İslamabad’ın bölgesel gerilimi tırmandırmadan Tahran’la ilişkilerini korumaya çalıştığı değerlendirmesi öne çıkıyor.

Uzmanlara göre Pakistan’ın böyle bir tutum benimsemesi, ülkenin hem Washington hem de Tahran’la kurduğu ilişkilerin doğrudan sonucu olabilir. Bir yandan ABD ile stratejik iletişim kanallarını açık tutmak isteyen İslamabad, diğer yandan sınır komşusu İran’la gerilimden kaçınmayı önceleyen bir yaklaşım sergiliyor.

Amerikan medyasında yer alan bu iddialar, Pakistan’ın bölgesel krizlerde izlediği çok yönlü dış politika çizgisini yeniden gündeme taşırken, İslamabad’ın önümüzdeki süreçte daha açık bir pozisyon alıp almayacağı merak konusu oldu. Bölgedeki askeri ve diplomatik hareketliliğin artmasıyla birlikte Pakistan’ın denge siyaseti üzerindeki baskının da büyümesi bekleniyor.