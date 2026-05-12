İsrailli Analistten Çarpıcı Değerlendirme: “İran’ın Asıl Tehdidi Nükleer Değil, Balistik Füzeler”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında İran’ın askeri kapasitesine ilişkin tartışmalar yeniden gündeme taşındı. Jerusalem Post gazetesinin savaş muhabiri ve güvenlik analisti Yonah Jeremy Bob, kaleme aldığı değerlendirmede İran’ın balistik füze programının İsrail için nükleer programdan daha acil bir tehdit oluşturduğunu savundu.

Bob’a göre son yıllarda İran’ın füze teknolojisinde kaydettiği ilerleme, İsrail’in güvenlik hesaplarını doğrudan etkiliyor. Uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin sayısının artması, yalnızca askeri hedefleri değil stratejik altyapıyı da risk altına sokabilecek bir kapasite anlamına geliyor.

Analizde, nükleer programın uluslararası denetim ve diplomatik süreçler nedeniyle sürekli gündemde tutulduğuna dikkat çekilirken, balistik füze programının aynı ölçüde yoğun bir uluslararası baskıya maruz kalmadığına işaret ediliyor. Bu durumun, İran’ın füze alanında daha hızlı ilerlemesine imkan tanıdığı değerlendiriliyor.

Bob, İran’ın geliştirdiği füze kapasitesinin yalnızca doğrudan bir askeri tehdit oluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgedeki müttefik gruplar aracılığıyla çok daha geniş bir etki alanına ulaşabildiğini vurguluyor. Bu nedenle İsrail açısından güvenlik denkleminde balistik füze meselesinin giderek daha merkezi bir başlık haline geldiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre söz konusu değerlendirme, İsrail’de güvenlik tartışmalarının önümüzdeki dönemde nükleer program kadar İran’ın füze kapasitesine de odaklanacağını gösteriyor. Bu yaklaşımın, bölgedeki askeri planlama ve savunma stratejilerinde yeni bir ağırlık noktası oluşturabileceği belirtiliyor.