Özgürlük Filosu Aktivistinden Sarsıcı İddia: “10 Gün Boyunca İşkence Gördüm”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla düzenlenen Özgürlük Filosu girişimine katılan Brezilyalı aktivist Tiago Avila, İsrail tarafından alıkonulduğu döneme ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Avila, 10 gün süren gözaltı boyunca fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldığını, ayrıca Filistinli esirlere yönelik ciddi hak ihlallerine doğrudan tanıklık ettiğini ifade etti.

Aktivistin açıklamaları, Gazze kuşatması ve İsrail’in gözaltı uygulamalarıyla ilgili uluslararası tartışmaların yeniden alevlenmesine yol açtı. Avila, gözaltı sürecinin yalnızca sorgu ve baskıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda sistematik kötü muameleye dönüştüğünü öne sürdü.

Brezilyalı aktivist, yaşadıklarının ötesinde, aynı merkezlerde tutulan Filistinli esirlerin çok daha ağır koşullarla karşı karşıya olduğunu savundu. Avila’nın ifadelerine göre tutukluların maruz kaldığı uygulamalar arasında fiziksel şiddet, psikolojik baskı ve temel insani ihtiyaçlara erişimin kısıtlanması da yer aldı.

Söz konusu iddialar bağımsız uluslararası kuruluşlar tarafından henüz ayrıntılı biçimde doğrulanmış değil. Ancak insan hakları örgütlerinin daha önce yayımladığı bazı raporlar, Filistinli tutukluların gözaltı koşullarına ilişkin benzer suçlamaları gündeme getirmişti.

Tiago Avila’nın açıklamaları, Gazze’ye yönelik ablukanın insani boyutu kadar, bölgedeki güvenlik politikalarının gözaltı merkezlerine uzanan etkisini de yeniden tartışmaya açtı. Uluslararası insan hakları çevrelerinin, önümüzdeki günlerde bu iddialara ilişkin daha güçlü bir inceleme ve açıklama talebinde bulunması bekleniyor.