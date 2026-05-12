Hizbullah’tan 20 Operasyonluk Misilleme: “Ateşkes İhlallerine Cevap Verdik”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan‑İsrail sınırında gerginlik yeniden yükselirken Hizbullah, 11 Mayıs Pazartesi günü İsrail’e yönelik 20 ayrı operasyon düzenlediğini açıkladı. Örgütün açıklamasında, bu hamlelerin son dönemde artan ateşkes ihlalleri, Güney Lübnan’da gerçekleşen bombardımanlar ve sivillere yönelik saldırılara verilen “doğrudan yanıt” olduğu vurgulandı.

Hizbullah’ın bildirisinde, hedef alınan noktaların çoğunun İsrail ordusuna ait askeri mevziler, gözetleme sistemleri ve sınır hattındaki mobil konuşlanmalar olduğu ifade edildi. Saldırıların ardından bölgede duman yükseldiği ve bazı askeri noktaların geçici olarak tahliye edildiği yönünde bilgiler sahadan aktarıldı.

Sınır hattında haftalardır devam eden karşılıklı saldırılar, iki tarafın da operasyonel kapasitesini giderek artırdığı bir döneme işaret ediyor. Uzmanlar, Hizbullah’ın bir günde bu kadar yoğun bir operasyon gerçekleştirmesinin sahadaki taktiksel değişimin göstergesi olabileceğini belirtiyor.

İsrail tarafından operasyonlara ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Lübnan’ın güneyinde yaşayan siviller ise iki taraf arasında sıkışan gerilimin günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Son operasyonlarla birlikte, sınır hattındaki tansiyonun önümüzdeki günlerde daha da yükselebileceği değerlendirmeleri güç kazandı.