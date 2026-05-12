İsrail’in Kuzeyinde Alarm: Yerleşimlerde Yaşam Durma Noktasında, Lübnan’daki Askeri Varlık Tartışma Konusu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in kuzey sınırında aylardır süren gerilim, bölgedeki yerleşimlerde yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı. İsrail medyasında yayımlanan son haber ve yorumlarda, özellikle sınır hattına yakın kasaba ve yerleşim birimlerinde günlük hayatın ciddi biçimde sekteye uğradığı, halkın sürekli alarm hali içinde yaşamaya zorlandığı ifade edildi. Bazı yayın organları, mevcut tabloyu “yaşamın cehenneme dönmesi” şeklinde tanımladı.

Süregelen güvenlik tehdidi nedeniyle birçok yerleşimde eğitim faaliyetlerinin aksadığı, ekonomik hayatın zayıfladığı ve çok sayıda kişinin evlerine tam anlamıyla dönemediği aktarılıyor. Özellikle sınır hattında yaşayan sivillerin, füze ve sızma ihtimaline karşı sürekli teyakkuz halinde olduğu belirtiliyor. Bu durumun hem psikolojik baskıyı artırdığı hem de bölgedeki sosyal düzeni aşındırdığı değerlendiriliyor.

İsrail kamuoyunda dikkat çeken bir diğer başlık ise Lübnan’daki askeri varlığın geleceğine ilişkin belirsizlik oldu. Medyada yer alan analizlerde, yürütülen askeri faaliyetlerin somut hedeflerinin kamuoyuna yeterince açık anlatılmadığı, mevcut durumun ne kadar süreceği konusunda ise net bir çerçeve bulunmadığı yorumları yapıldı. Bu belirsizlik, özellikle kuzeyde yaşayan yerleşimciler ile muhalefet çevrelerinde daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı.

Güvenlik uzmanları, sınır hattındaki mevcut tablonun yalnızca askeri değil, aynı zamanda siyasi bir baskı ürettiğine dikkat çekiyor. Hükümetin kuzey cephesinde nasıl bir yol haritası izleyeceği, Hizbullah tehdidini hangi yöntemle dengeleyeceği ve yerinden edilen sivillerin ne zaman kalıcı biçimde geri dönebileceği soruları henüz yanıt bulmuş değil.

Bölgedeki gelişmeler, İsrail’in kuzeyinde yaşanan krizin kısa vadeli bir güvenlik sorununu aşarak daha geniş bir stratejik açmaza dönüştüğü yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor. Lübnan sınırında askeri varlığın süresi ve amacı netleşmedikçe, hem sahadaki gerilimin hem de iç kamuoyundaki baskının artabileceği belirtiliyor.