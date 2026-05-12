Iraklı Komutandan Necef Çölü Açıklaması: “Tespit Edilen Güç İsrailli, 48 Saatten Fazla Kalmadı”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak’ta mart ayında Necef çölünde görülen yabancı askeri varlığa ilişkin tartışmalar sürerken, Kerbela Harekat Komutanlığı’ndan dikkat çekici bir açıklama geldi. Komutanlık yetkilisi, o dönemde bölgede tespit edilen unsurların İsrail’e bağlı olduğunu doğruladı.

Yetkili, söz konusu grubun bölgede uzun süre kalmadığını vurgulayarak, “Tespit edilen unsurlar 48 saatten fazla bölgede bulunmadı” ifadelerini kullandı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin hareketliliği yakından takip ettiği ve olayın ardından gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Necef çölü, Irak’ın güneyinde geniş ve kontrolü zor bir coğrafya olarak biliniyor. Uzmanlara göre bu tür bölgeler, kısa süreli askeri keşif faaliyetleri veya özel operasyonlar açısından stratejik önem taşıyabiliyor.

Söz konusu iddia Irak kamuoyunda ve bölgesel güvenlik çevrelerinde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Bazı yorumcular, açıklamanın bölgedeki gizli operasyon iddialarını güçlendirdiğini savunurken, diğerleri olayın kapsamı ve amacı hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

İsrail tarafından ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak güvenlik analistleri, Ortadoğu’daki artan gerilim ortamında bu tür kısa süreli askeri hareketliliklerin bölgesel dengeler açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.