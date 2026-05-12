Şeyh Naim Kasım’dan İsrail Mesajı: “Direniş Çatışma Sahasını Terk Etmeyecek”

Konuşmasında bölgedeki askeri ve siyasi gelişmelere değinen Kasım, Hizbullah’ın İsrail’e karşı yürüttüğü mücadelenin yalnızca Lübnan’ın güvenliğiyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda bölgesel bir denge unsuru olarak görüldüğünü savundu. İsrail’in saldırılarının devam etmesi halinde karşılık verilmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Kasım ayrıca, son dönemde Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmaların bölgedeki gerilimi daha da artırdığına dikkat çekti. Hizbullah lideri, direnişin askeri kapasitesinin ve sahadaki hazırlıklarının sürdüğünü belirterek “caydırıcılık” vurgusu yaptı.

Öte yandan İsrail tarafı, Hizbullah’ın sınır hattındaki faaliyetlerini güvenlik tehdidi olarak değerlendirmeye devam ediyor. Sınır bölgesinde zaman zaman yaşanan karşılıklı saldırılar, taraflar arasındaki tansiyonun yüksek kalmasına yol açıyor.

Uzmanlara göre Kasım’ın açıklamaları, Hizbullah’ın mevcut stratejisinde geri adım atma niyetinde olmadığını gösterirken, sınır hattındaki kırılgan güvenlik ortamının da kısa vadede değişmesinin zor olduğuna işaret ediyor.