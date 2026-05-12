ABD’den Grönland Hamlesi: Güneyde Üç Yeni Askeri Üs İçin Gizli Görüşme İddiası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Arktik bölgesindeki stratejik rekabet giderek yoğunlaşırken, ABD’nin Grönland’da askeri varlığını artırmaya yönelik yeni bir plan üzerinde çalıştığı iddia edildi. Uluslararası basında yer alan haberlere göre Washington yönetimi, Grönland’ın güney kesiminde üç yeni askeri üs kurulması için Danimarka ile gizli görüşmeler yürütüyor.

Söz konusu girişimin, Arktik’te artan askeri ve ekonomik rekabetle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor. Son yıllarda bölge, eriyen buzullar nedeniyle yeni deniz yollarının açılması ve doğal kaynak potansiyeli nedeniyle büyük güçlerin stratejik hesaplarında daha önemli bir yer tutmaya başladı.

ABD’nin halihazırda Grönland’da Thule Hava Üssü adıyla bilinen önemli bir askeri tesisi bulunuyor. Uzmanlar, planlanan yeni üslerin özellikle erken uyarı sistemleri, hava savunması ve Kuzey Atlantik’teki askeri hareketliliğin izlenmesi açısından kritik rol oynayabileceğini belirtiyor.

Danimarka ve Grönland yönetiminden iddialara ilişkin resmi bir doğrulama henüz gelmedi. Ancak Kopenhag’ın, bölgedeki güvenlik dengelerini ve yerel yönetimin hassasiyetlerini dikkate alarak olası bir askeri genişleme konusunda temkinli bir yaklaşım sergileyebileceği ifade ediliyor.

Analistler, Arktik’te ABD, Rusya ve Çin arasında giderek belirginleşen rekabetin önümüzdeki yıllarda askeri altyapı yatırımlarını hızlandırabileceğini ve Grönland’ın bu stratejik çekişmenin merkezlerinden biri haline gelebileceğini değerlendiriyor.