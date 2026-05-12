Merz’in Halk Buluşmaları Beklenen Etkiyi Yaratamadı

12 Mayıs 2026 - 17:01
News ID: 1813439
Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in düşen popülaritesini artırmak için başlattığı halkla buluşma turları, beklenenin aksine olumsuz sonuçlar doğuruyor. Vatandaşlarla kurduğu diyaloglardaki soğuk tutumu, seçmen desteğinin daha da gerilemesine yol açtı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, son dönemde düşen popülaritesini yükseltmek amacıyla başlattığı halkla buluşma turlarında zorlu anlar yaşıyor. Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak güven tazelemeyi hedefleyen Merz’in bu girişimi, beklenmedik bir şekilde ters etki yapıyor.

Siyasi gözlemciler, Başbakan’ın vatandaşlarla kurduğu diyaloglardaki yaklaşımının soğuk ve mesafeli bulunduğunu belirtiyor. Özellikle halkın gündelik sorunlarına verdiği yanıtlar ve beden dili, seçmenlerde hayal kırıklığı yaratıyor.

Kamuoyu araştırmaları, bu buluşmaların ardından Merz’e olan desteğin artmak yerine daha da gerilediğini ortaya koyuyor. Muhalefet partileri ise durumu fırsata çevirerek Başbakan’ın “halktan kopuk” olduğu eleştirilerini yoğunlaştırdı.

Siyasi analistler, Merz’in stratejisini gözden geçirmesi gerektiğini, aksi takdirde önümüzdeki seçimlerde ciddi kayıplar yaşayabileceğini ifade ediyor.

