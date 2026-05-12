Merz’in Halk Buluşmaları Beklenen Etkiyi Yaratamadı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Almanya Başbakanı Friedrich Merz, son dönemde düşen popülaritesini yükseltmek amacıyla başlattığı halkla buluşma turlarında zorlu anlar yaşıyor. Vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak güven tazelemeyi hedefleyen Merz’in bu girişimi, beklenmedik bir şekilde ters etki yapıyor.
12 Mayıs 2026 - 17:01
Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in düşen popülaritesini artırmak için başlattığı halkla buluşma turları, beklenenin aksine olumsuz sonuçlar doğuruyor. Vatandaşlarla kurduğu diyaloglardaki soğuk tutumu, seçmen desteğinin daha da gerilemesine yol açtı.
