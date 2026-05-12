Merz’in Halk Buluşmaları Beklenen Etkiyi Yaratamadı

Siyasi gözlemciler, Başbakan’ın vatandaşlarla kurduğu diyaloglardaki yaklaşımının soğuk ve mesafeli bulunduğunu belirtiyor. Özellikle halkın gündelik sorunlarına verdiği yanıtlar ve beden dili, seçmenlerde hayal kırıklığı yaratıyor.

Kamuoyu araştırmaları, bu buluşmaların ardından Merz’e olan desteğin artmak yerine daha da gerilediğini ortaya koyuyor. Muhalefet partileri ise durumu fırsata çevirerek Başbakan’ın “halktan kopuk” olduğu eleştirilerini yoğunlaştırdı.

Siyasi analistler, Merz’in stratejisini gözden geçirmesi gerektiğini, aksi takdirde önümüzdeki seçimlerde ciddi kayıplar yaşayabileceğini ifade ediyor.