ABD’nin Hürmüz Boğazı Tasarısına Tahran’dan Sert Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran’ın Birleşmiş Milletler nezdindeki üst düzey diplomatlarından Kazım Garibabadi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na ilişkin hazırladığı karar tasarısına sert tepki gösterdi. Garibabadi, Washington’ın bu adımını, bölgedeki yasadışı abluka ve müdahalelerini meşru gösterme çabası olarak nitelendirdi.

Tahran yönetimi, ABD’nin uluslararası sistemin mekanizmalarını kendi saldırgan politikalarını haklı çıkarmak için araç olarak kullandığını savunuyor. Garibabadi, yapılan açıklamada, “Bu tasarı, gerçek amacı gizlemeye yönelik diplomatik bir manevradır” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol sevkiyatının yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik bir su yolu olarak küresel enerji güvenliğinde kritik öneme sahip. Bölgedeki gerilim, son yıllarda ABD ve İran arasındaki çatışmalı ilişkilerin merkezinde yer alıyor.

Uluslararası hukuk uzmanları, bu tür karar tasarılarının bölgesel istikrarı daha da bozabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, İran’ın tepkisinin önümüzdeki günlerde diplomatik kanalları nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.