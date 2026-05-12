Demir Kubbe İlk Kez BAE Semalarında Devrede: ABD’den Kritik Açıklama

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, dün yaptığı açıklamada, İsrail yapımı Demir Kubbe hava savunma sisteminin İran’ın BAE’ye yönelik misilleme saldırıları sırasında devreye girdiğini teyit etti. Waltz’ın bu açıklaması, bölgede güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğine dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Büyükelçi Waltz, sistemin BAE semalarında başarılı bir performans sergilediğini belirterek, “Demir Kubbe, İran kaynaklı tehditlere karşı etkili bir kalkan görevi gördü” ifadelerini kullandı. Ancak saldırıların detayları ve ne kadar füze ya da İHA’nın etkisiz hale getirildiğine dair somut rakamlar paylaşılmadı.

Bu gelişme, İsrail ile Körfez ülkeleri arasındaki savunma iş birliğinin derinleştiğinin somut bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Uzmanlar, Demir Kubbe’nin BAE’de konuşlanmasının, Abraham Anlaşmaları sonrası bölgesel güvenlik ortaklıklarının askeri boyuta taşındığını gösterdiğini vurguluyor.

İran ise henüz bu iddialara resmi bir yanıt vermedi. Tahran yönetiminin, İsrail teknolojisinin Körfez’de kullanılmasını nasıl karşılayacağı ve olası tepkilerinin ne olacağı dikkatle izleniyor. Bölgede artan silahlanma yarışı ve güvenlik ittifaklarının yeniden şekillenmesi, Orta Doğu’nun hassas dengesini bir kez daha test ediyor.