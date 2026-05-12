Kuzey Yerleşimlerinde Yaşam Çöktü: İsrail Medyası Alarm Veriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında yer alan haberler, ülkenin kuzeyindeki yerleşim birimlerinde yaşamın adeta felç olduğunu ve halkın ağır koşullar altında günlerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Yerel medya organları, bölge sakinlerinin durumu “cehennem” kelimesiyle tanımladığını aktarırken, güvenlik endişeleri ve sürekli tehdit altında yaşamanın psikolojik yıkımına dikkat çekiyor.

Kuzey bölgelerindeki yerleşimciler, günlük yaşamlarının tamamen alt üst olduğunu, çocukların okula gidemediğini ve ekonomik faaliyetlerin durma noktasına geldiğini dile getiriyor. Bölgede yaşayan bir yerleşimci, “Artık normal bir hayat yok. Her an bir şey olabilir korkusuyla yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Durumu daha da karmaşık hale getiren unsur ise İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki askeri varlığının amacı ve süresi konusundaki belirsizlikler. Askeri yetkililerin net bir çıkış stratejisi sunmaması, hem kuzey bölgelerindeki halk hem de muhalefet partileri tarafından sert eleştirilere maruz kalıyor.

Güvenlik analistleri, Lübnan’daki operasyonların uzamasının İsrail’in kuzey sınırındaki güvenlik sorunlarını çözmek yerine daha da derinleştirdiğini savunuyor. Muhalefet milletvekilleri ise hükümete, “Lübnan’da ne kadar kalacağız ve bunun bedeli ne olacak?” sorularını yöneltiyor.

Knesset’te yapılan son oturumlarda, kuzey bölgelerinin güvenliğinin sağlanması ve yerleşimcilerin evlerine dönebilmesi için somut adımlar atılması çağrısı yapıldı. Ancak hükümet yetkilileri, operasyonların “gerektiği kadar” süreceği yönünde genel ifadelerle yetiniyor.