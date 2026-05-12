BAE’nin İran’a Gizli Operasyonu: Lavan Adası Rafinerisi Vuruldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri’nde yayın yapan önde gelen medya kuruluşları, Birleşik Arap Emirlikleri’nin İran’a yönelik devam eden çatışmalarda doğrudan rol aldığına dair çarpıcı iddialara yer verdi. Haberlere göre BAE, İran’ın Basra Körfezi’ndeki Lavan Adası’nda bulunan önemli bir petrol rafinerisine saldırı düzenledi.

Lavan Adası, İran’ın enerji altyapısının kritik noktalarından biri olarak biliniyor. Adada bulunan rafineri, ülkenin petrol ihracatında stratejik öneme sahip ve bölgedeki enerji akışının kesintiye uğraması İran ekonomisi için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Amerikan basınında yer alan analizler, BAE’nin bu operasyonun arkasında olduğuna dair istihbarat kaynaklarına dayandırılıyor. Körfez ülkesinin, bölgedeki İran etkisini sınırlamak amacıyla gizli askeri operasyonlara giriştiği belirtiliyor.

Öte yandan haberlerde, İsrail ile BAE arasındaki askeri iş birliğinin son dönemde belirgin şekilde derinleştiği vurgulanıyor. İki ülke arasında 2020 yılında imzalanan İbrahim Anlaşmaları’nın ardından başlayan normalleşme sürecinin, artık askeri boyuta taşındığı ifade ediliyor.

Güvenlik uzmanları, BAE’nin İsrail ile koordineli hareket ederek İran’a karşı ortak bir cephe oluşturduğunu değerlendiriyor. Bu gelişmenin, Ortadoğu’daki güç dengelerini köklü biçimde değiştirme potansiyeli taşıdığı belirtiliyor.

Tahran yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmezken, İran medyası olayı “bölgesel komplo” olarak nitelendirdi. İranlı yetkililer, saldırının faillerinin hesap vereceği yönünde sert mesajlar verdi.

Bölge ülkelerinin tepkisi ise temkinli. Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler, konuya ilişkin sessizliğini korurken, analistler bu durumun BAE’nin eylemlerine dolaylı destek anlamına gelebileceğini yorumluyor.