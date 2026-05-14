Moskova’dan Kritik İran Uyarısı: “Bölgede Yeni Gerilim Dalgası Kaçınılmaz Olabilir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya’dan Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Naryshkin, İran merkezli bölgesel gerilimlerin yeni bir tırmanma sürecine girebileceğini belirterek, mevcut krizin henüz kontrol altına alınabilmiş olmadığını ifade etti.

Moskova’da güvenlik ve dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Naryshkin, özellikle İran çevresindeki askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamaların bölgesel istikrar açısından ciddi riskler taşıdığını söyledi. Rus yetkili, “Yeni bir gerilim dalgasının ortaya çıkması ihtimali giderek güçleniyor” ifadelerini kullandı.

Rus basınında yer alan değerlendirmelerde, Moskova yönetiminin son dönemde Orta Doğu’daki askeri ve diplomatik hareketliliği yakından takip ettiği belirtiliyor. Özellikle İsrail-İran hattındaki tansiyon, Körfez bölgesindeki güvenlik dengeleri ve ABD’nin bölgedeki askeri varlığı Kremlin’in dikkatle izlediği başlıklar arasında gösteriliyor.

Naryshkin’in açıklamaları, bölgede son haftalarda artan karşılıklı tehdit söylemleri ve güvenlik alarmının ardından geldi. Uzmanlar, İran çevresindeki gerilimin yalnızca bölgesel aktörleri değil, küresel enerji piyasaları ve uluslararası ticaret yollarını da etkileyebilecek potansiyele sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Rusya, son dönemde diplomatik kanallar üzerinden taraflara “itidal” çağrısı yaparken, Moskova’nın olası geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesi için çeşitli temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Kremlin’e yakın analizlerde ise mevcut ortamın “yanlış hesaplama riskini” artırdığı ve küçük çaplı bir olayın daha büyük bir krizi tetikleyebileceği yorumları yapılıyor.