Hizbullah’tan Lübnan Hükümetine “İsrail Müzakeresi” Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da İsrail ile yürütülen dolaylı ve doğrudan temaslara ilişkin siyasi tartışmalar sürerken, Hizbullah cephesinden hükümete yönelik eleştiriler dikkat çekti. Hizbullah Milletvekili Ali Ammar, son açıklamalarında Lübnan yönetiminin müzakere yaklaşımına mesafeli olduklarını açık biçimde ortaya koydu.

Ammar, İsrail ile yürütülen temasların yalnızca teknik ya da güvenlik boyutuyla ele alınamayacağını belirterek, sürecin siyasi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Hizbullahlı vekil, özellikle doğrudan görüşmelerin İsrail’e “normalleşme görüntüsü” sağlayabileceğini ve bunun Lübnan kamuoyunda hassasiyet yarattığını ifade etti.

Lübnan’da son dönemde sınır güvenliği, ateşkes düzenlemeleri ve güney hattındaki gerilimin azaltılmasına yönelik diplomatik girişimler hız kazanmış durumda. Washington ve bazı Batılı arabulucuların desteğiyle sürdürülen temasların, İsrail-Lübnan sınırındaki çatışma riskini düşürmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Ancak Hizbullah cephesi, İsrail ile kurulacak herhangi bir doğrudan siyasi kanalın uzun vadede farklı sonuçlar doğurabileceği görüşünü savunuyor. Ali Ammar’ın açıklamaları da örgütün bu konudaki çekincelerini yeniden gündeme taşıdı.

Siyasi gözlemciler, Lübnan’da hükümetin diplomatik çözüm arayışı ile Hizbullah’ın direniş eksenli yaklaşımı arasındaki görüş ayrılığının önümüzdeki süreçte daha görünür hale gelebileceğini değerlendiriyor. Özellikle güney sınırındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde, müzakere başlığının Lübnan iç siyasetindeki kırılgan dengeleri doğrudan etkileyebileceği ifade ediliyor.