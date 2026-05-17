ABD’li Analistten Uyarı: Tırmanan Gerilim Küresel İttifakları ve Enerji Hatlarını Zorluyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’li emekli istihbarat analisti Aguilar, son dönemde artan uluslararası gerilimlerin küresel güvenlik dengeleri üzerindeki etkilerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Aguilar, mevcut tırmanma döngüsünün yalnızca askeri cephelerle sınırlı kalmadığını, aynı zamanda küresel ittifak ilişkilerini ve stratejik enerji hatlarını da baskı altına aldığını ifade etti.

Aguilar’a göre özellikle Ortadoğu ve Avrasya hattında yaşanan krizler, enerji koridorları ve deniz ticaret yolları üzerinde yeni riskler oluşturuyor. Bu durumun küresel güçler arasında dolaylı çatışma alanlarını genişlettiğini belirten Aguilar, söz konusu gelişmelerin uzun süreli bir yıpranma savaşına dönüşme ihtimaline dikkat çekti.

Enerji arz güvenliği, deniz taşımacılığı ve savunma ittifakları arasındaki ilişkilerin giderek daha kırılgan hale geldiğini söyleyen Aguilar, büyük güçler arasındaki rekabetin bölgesel krizleri daha karmaşık hale getirdiğini vurguladı.

Uzmanlara göre küresel ölçekte artan gerilim, yalnızca askeri dengeleri değil, aynı zamanda enerji piyasalarını, ticaret yollarını ve uluslararası diplomatik ilişkileri de doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip. Bu nedenle önümüzdeki dönemde küresel güvenlik mimarisinde yeni kırılmaların yaşanabileceği değerlendiriliyor.