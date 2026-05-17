Fransa'dan Muhammed bin Selman hakkında Kaşıkçı soruşturması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Fransa'da Paris Temyiz Mahkemesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Al Suud hakkında, The Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesine ilişkin dosyada adli soruşturma başlatılmasına karar verdi.

AFP'nin haberine göre soruşturma, işkence ve zorla kaybetme suçlamalarına ilişkin şikayet kapsamında yürütülecek.

Mahkeme kararında, "Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı tarafından incelenen işkence ve zorla kaybetme şikayeti hakkında soruşturma yürütülmesi gerekiyor" ifadeleri yer aldı.

Fransa savcılığı daha önce davanın kabul edilebilirliği gerekçesiyle soruşturma açılmasına karşı çıkmıştı.

The Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de kaybolmuştu. Kaşıkçı o gün İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu binasına girmiş, ardından kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın cenazesi bulunamadı. Türk savcılığına göre gazeteci öldürüldü, cesedi parçalandı ve yok edildi.

Kaşıkçı uzun süre Suudi Arabistan yönetimini eleştiren yazılar kaleme almıştı. Gazetecinin Suudi Arabistan yönetiminin talimatıyla öldürüldüğünü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Ulusal İstihbarat teşkilatı da açıklamıştı.

ABD istihbarat raporunda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması veya öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığına inanıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

Gazetecinin kaybolması ve Riyad yönetiminin olayla bağlantılı olduğu yönündeki haberler uluslararası çapta geniş yankı uyandırmıştı.

O dönemde IMF Başkanı olan Christine Lagarde ile Google ve Ford dahil bazı Amerikan şirketlerinin üst düzey yöneticileri, Suudi Arabistan'a yapmayı planladıkları ziyaretleri iptal etmişti.

Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayeti hakkında ilk kez Eylül 2019'da kamuoyu önünde açıklama yapmıştı. Veliaht prens, "Bu olay görev yaptığım dönemde yaşandığı için tüm sorumluluğu taşıyorum" demişti.

Bununla birlikte prens, adı açıklanmayan yetkililerin kendisinin bilgisi dışında hareket ettiğini belirtmişti.