ABD’nin Durdurduğu Irak Petrol Tankeri Yeniden Yola Çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yaklaşık 2 milyon varil Irak petrolü taşıyan Agios Fanourios I adlı süper tanker, ABD güçleri tarafından durdurulmasının ardından yeniden yoluna devam etti. Denizcilik kaynaklarına göre tanker, yapılan inceleme ve kontrollerin tamamlanmasının ardından seyrine izin verilerek rotasına geri döndü.

Olayın, bölgede artan güvenlik önlemleri ve enerji sevkiyatlarına yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı bir dönemde yaşandığı belirtiliyor. ABD güçlerinin tankeri durdurma gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, kontrolün rutin güvenlik denetimi kapsamında gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Enerji piyasaları açısından kritik öneme sahip sevkiyatın yeniden başlaması, küresel petrol akışının kesintiye uğramaması açısından dikkatle takip ediliyor. Uzmanlar, özellikle bölgedeki gerilimlerin arttığı dönemlerde petrol tankerlerine yönelik denetimlerin ve güvenlik uygulamalarının daha sık görülebildiğini belirtiyor.

Agios Fanourios I’in taşıdığı petrolün uluslararası piyasalara ulaştırılması beklenirken, gelişme enerji ticareti ve deniz taşımacılığı açısından yakından izleniyor.